Эпицентр-Подоляны проиграл в первом матче Кубка вызова
ПАОК не отдал соперникам ни одного сета.
Чемпион Украины по волейболу Эпицентр-Подоляны провел первый матч 1/8 финала Кубка вызова.
Соперником украинского клуба стал греческий ПАОК.
Первый сет остался полностью за греками, которые выиграли его с разницей в семь очков. Во втором сете Эпицентру удалось сократить отставание, но победа снова досталась сопернику.
В решающем отрезке матча инициатива переходила из рук в руки, но в итоге сет завершился со светом 22:25 в пользу ПАОКа.
Для Эпицентра это поражение стало первым в официальных матчах с ноября 2024 года. Ответный поединок против ПАОКа запланирован на 29 января.
Кубок вызова. 1/8 финала (первый матч)Эпицентр-Подоляны (Украина) — ПАОК (Греция) 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)
