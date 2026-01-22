Эпицентр-Подоляны проиграл в первом матче Кубка вызова

ПАОК не отдал соперникам ни одного сета.

Чемпион Украины по волейболу Эпицентр-Подоляны провел первый матч 1/8 финала Кубка вызова.

Соперником украинского клуба стал греческий ПАОК.

Первый сет остался полностью за греками, которые выиграли его с разницей в семь очков. Во втором сете Эпицентру удалось сократить отставание, но победа снова досталась сопернику.

В решающем отрезке матча инициатива переходила из рук в руки, но в итоге сет завершился со светом 22:25 в пользу ПАОКа.

Для Эпицентра это поражение стало первым в официальных матчах с ноября 2024 года. Ответный поединок против ПАОКа запланирован на 29 января.

Кубок вызова. 1/8 финала (первый матч)

Эпицентр-Подоляны (Украина) —(Греция) 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!