Снукер. Все участники чемпионата мира-2022

Вашему вниманию список всех участников чемпионата мира по снукеру, который пройдет в английском Шеффилде.

В Шеффилде (Англия) в Театре Крусибл в период с 20 апреля по 4 мая состоится 90-й чемпионат мира по снукеру – 2024 Сazoo World Snooker Championship.

В финальной стадии турнира выступят 32 снукериста, которые в первом раунде будут поделены на 16 пар.

Первый номер в каждой паре занимает игрок из ТОП-16 официального рейтинга (сеяные), а второй – один из 16-ти игроков, которые прошли квалификацию.

На данный момент известны 16 сеяных игроков, которые примут участие в турнире.

Все участники чемпионата мира 2024:

Сеяные:

Люка Бресель (Бельгия, 1, действующий чемпион мира);

Роберт Милкинс, (Англия, 2);

Али Картер (Англия, 3);

Шон Мерфи (Англия, 4);

Марк Шелби (Англия, 5);

Кайрен Уилсон (Англия, 6);

Джон Хиггинс (Шотландия, 7);

Марк Аллен (Северная Ирландия, 8);

Джадд Трамп (Англия, 9);

Том Форд (Англия, 10);

Джанг Анда (Китай, 11);

Марк Уильямс (Уэльс, 12);

Диньг Джунуй (Китай, 13);

Гарри Уилсон (Уэльс, 14);

Барри Хоукинс (Англия, 15);

Ронни О`Cалливан (Уэльс, 16).

Квалифаи:

станут известны позже

Отметим, что матчи первого раунда стартуют уже в субботу, 20 апреля. Они будут играться до 10 побед. Уже в первый день турнира сыграет действующий чемпион мира Люка Брессель.