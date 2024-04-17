Снукер. Все участники чемпионата мира-2022
В Шеффилде (Англия) в Театре Крусибл в период с 20 апреля по 4 мая состоится 90-й чемпионат мира по снукеру – 2024 Сazoo World Snooker Championship.
В финальной стадии турнира выступят 32 снукериста, которые в первом раунде будут поделены на 16 пар.
Первый номер в каждой паре занимает игрок из ТОП-16 официального рейтинга (сеяные), а второй – один из 16-ти игроков, которые прошли квалификацию.
На данный момент известны 16 сеяных игроков, которые примут участие в турнире.
Все участники чемпионата мира 2024:
Сеяные:
Люка Бресель (Бельгия, 1, действующий чемпион мира);
Роберт Милкинс, (Англия, 2);
Али Картер (Англия, 3);
Шон Мерфи (Англия, 4);
Марк Шелби (Англия, 5);
Кайрен Уилсон (Англия, 6);
Джон Хиггинс (Шотландия, 7);
Марк Аллен (Северная Ирландия, 8);
Джадд Трамп (Англия, 9);
Том Форд (Англия, 10);
Джанг Анда (Китай, 11);
Марк Уильямс (Уэльс, 12);
Диньг Джунуй (Китай, 13);
Гарри Уилсон (Уэльс, 14);
Барри Хоукинс (Англия, 15);
Ронни О`Cалливан (Уэльс, 16).
Квалифаи:
станут известны позже
Отметим, что матчи первого раунда стартуют уже в субботу, 20 апреля. Они будут играться до 10 побед. Уже в первый день турнира сыграет действующий чемпион мира Люка Брессель.