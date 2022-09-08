Вместо дня рождения – помощь армии: 23 дрона для ВСУ от FAVBET на годовщину компании

Это был долгий путь, однако в компании убеждены, что их наиболее значимая победа еще впереди. И это победа Украины, в пользу которой сейчас работает большая часть сотрудников.

Именно поэтому в FAVBET решили, что лучшим подарком к Дню рождения станет подарок тем, кто каждый день приближает победу — украинским воинам. Так появилась идея благотворительного сбора на 23 дрона для нескольких подразделений ВСУ, которые сейчас находятся на передовой.

Сбор проходил 2 недели, за которые фавбетовцы перечислили на благотворительный счет проекта около 240 тысяч гривен. Остальную сумму закупки FAVBET выделил из собственного бюджета. Приобретением и доставкой квадрокоптеров занимается команда благотворительного фонда FAVBET Foundation.

«Все, чего компания смогла достичь за 23 года деятельности, было результатом совместной работы, и этим сбором мы еще раз доказываем, что остаемся единым целым, несмотря на любые вызовы. В то же время это и отражение настроений всей команды, ведь большинство наших работников сегодня тем или иным образом задействованы в приближении победы», — руководитель HR-департамента FAVBET Сергей Кошиль.

По словам HR-директора, сотрудники FAVBET с первых дней вторжения противостоят российской агрессии и вовлекаются в гуманитарные проекты. Часть из них пошла служить в ТРО или ВСУ, большинство занимается сбором средств, волонтерской деятельностью и участвует в работе FAVBET Foundation, 95% проектов которого сейчас переориентированы на помощь стране и армии.

Многие важные проекты группы компаний FAVBET были реализованы по инициативе самих сотрудников: цифровые решения для армии, сервисы для блокировки Telegram-каналов, сайт для поиска пропавших и эвакуированных украинцев, а также платформа Big Balls в поддержку президентского фонда United24.

Не остаются в стороне и фавбетовцы, которые были вынуждены уехать из страны. Так, например, в хорватском Загребе сотрудники компании совместно с Favbet Foundation организовали Центр помощи переселенцам, где преподают английский и хорватский, проводят ежедневные занятия по нескольким школьным предметам для детей, а также оказывают юридическую и психологическую помощь.

В целом к ​​активной волонтерской работе присоединился каждый 3-й работник FAVBET. Часть из них взяли в руки оружие и защищают нашу страну в рядах Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны. Компания предоставляет военное снаряжение, неограниченный отпуск и финансовую поддержку подразделениям, в которых служат сотрудники, а офисы группы компаний работают как гуманитарные хабы, через которые помощь отправляется в разные уголки Украины.

Закупка 23 дронов – очень знаковый, но точно не последний проект, направленный на поддержку ВСУ. Вскоре FAVBET запускает промо кампанию «Прокачай авто для ЗСУ», чтобы помочь FAVBET Foundation вместе с неравнодушными украинцами собрать средства на закупку и боевой тюнинг автомобилей для ВСУ.