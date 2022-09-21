Известный голливудский актер внезапно появился на турнире по джиу-джитсу и выиграл его

Недавно в английском Милтон-Кинсе состоялся турнир по бразильскому джиу-джитсу, в котором принял участие неожиданный гость мероприятия.

Как сообщает CNN, звезда фильмов Дюнкерк, Безумный Макс: Дорога Ярости и многих других Том Харди не только поучаствовал в турнире, но и победил в нем. 45-летний английский актер выиграл золото на открытом чемпионате UMAC.

В то время как зрители и другие участники были ошеломлены появлением Харди, организаторы заявили, что он просто "сдержал свое слово", пообещав прийти и посоревноваться.

Мохамед Итуман, рефери и представитель организатора турнира Ultimate Martial Arts Championships, признался, что Харди согласился принять участие в турнире после его выступления на открытом чемпионате REORG по джиу-джитсу в августе. Итуман был судьей на том турнире.

Итуман также сказал, что UMAC держали в тайне появление голливудской звезды, чтобы избежать какого-либо давления на Харди перед соревнованием. По словам Мохамеда, Том Харди доминировал в своем дивизионе и прошел квалификацию, прежде чем забрать домой главный приз.