Украина триумфально выступила на чемпионате мира по джиу-джитсу

Сборная Украины выиграла 9 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Наши спортсмены завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую награду.

Чемпионами стали: Богдан Мочульский (файтинг, до 62 кг), Дарья Гончаренко (фул HIF, до 52 кг и фул-контакт, до 52 кг), Александра Яковенко (не-ваза-но-ги, до 52 кг).

Вице-чемпионами стали: Дарья Гончаренко (файтинг, до 52 кг), Александра Яковенко (не-ваза-ги, до 52 кг), Диана Скрипнюк (фул-контакт, свыше 70 кг), Артем Дворжанский (не-ваза-но-ги, до 77 кг).

Бронзовую медаль завоевал Владислав Чепель (не-ваза-но-ги, до 85 кг).

