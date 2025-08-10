iSport.ua
Украинец Мочульский третий раз триумфовал на Всемирных играх в джиу-джитсу

Украинский боец завоевал золото в весовой категории до 62 кг.
Сегодня, 13:31       Автор: Игорь Мищук
Богдан Мочульский / Спортивний комітет України
Богдан Мочульский / Спортивний комітет України

Украинский боец джиу-джитсу Богдан Мочульский стал чемпионом Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Украинский спортсмен выборол золотую награду в весовой категории до 62 кг.

Читай также: Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025

В финальной схватке украинец одолел нидерландца Экко ван дер Веера со счетом 17:12.

Мочульский стал трехкратным чемпионом Всемирных игр. Ранее украинский джитсер брал золото соревнований во Вроцлаве-2017 и Бирмингеме-2022.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".

