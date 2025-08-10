Украинец Мочульский третий раз триумфовал на Всемирных играх в джиу-джитсу
Украинский боец завоевал золото в весовой категории до 62 кг.
Украинский боец джиу-джитсу Богдан Мочульский стал чемпионом Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду.
Украинский спортсмен выборол золотую награду в весовой категории до 62 кг.
Читай также: Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025
В финальной схватке украинец одолел нидерландца Экко ван дер Веера со счетом 17:12.
Мочульский стал трехкратным чемпионом Всемирных игр. Ранее украинский джитсер брал золото соревнований во Вроцлаве-2017 и Бирмингеме-2022.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!