Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025

София Гречко завоевала пятую медаль для нашей страны.
Сегодня, 12:39       Автор: Василий Медвидь
Cофия Гречко /скриншот
Cофия Гречко /скриншот

В Чэнду, Китай, проходят Всемирные игры-2025.

Среди представленных на турнире видов спорта есть плавание, где состоялись соревнования среди девушек на дистанции 200 метров в моноласте.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевала украинка София Гречко. Для нашей сборной это вторая золотая медаль на Всемирных играх и пятая в целом.

Второе место заняла представительница Венгрии, третьей стала «нейтральная спортсменка».

Напомним, ранее сообщалось, что Украина завоевала только одну медаль на чемпионате мира по водным видам спорта.

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
