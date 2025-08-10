Украинская пловчиха завоевала золото Всемирных игр-2025

В Чэнду, Китай, проходят Всемирные игры-2025.

Среди представленных на турнире видов спорта есть плавание, где состоялись соревнования среди девушек на дистанции 200 метров в моноласте.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевала украинка София Гречко. Для нашей сборной это вторая золотая медаль на Всемирных играх и пятая в целом.

Второе место заняла представительница Венгрии, третьей стала «нейтральная спортсменка».

Напомним, ранее сообщалось, что Украина завоевала только одну медаль на чемпионате мира по водным видам спорта.

