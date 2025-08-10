iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон"

Две из взятых украинцами наград высшей пробы.
Сегодня, 10:38       Автор: Игорь Мищук
Украина завоевала четыре награды / Спортивный комитет Украины
Украина завоевала четыре награды / Спортивный комитет Украины

Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" выборола четыре медали Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Украинские спортсмены взяли золотые награды в соревнованиях 8-местных лодок на 500 метров, а также в гонке-преследовании 10-местных лодок на 2000 метров.

Читай также: Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр

Также на счету украинцев серебро в соревнованиях 10-местных лодок на 500 метров и бронза в заезде 10-местных лодок на 200 метров.

Сборную Украины по гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025 представляли: Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.

Ранее сообщалось, что украинский каратист Ризван Талибов триумфовал на Всемирных играх.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля Всемирные Игры

Статьи по теме

Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе
Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх
Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр
Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025 Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров

Последние новости

Европа11:59
Милан начал переговоры о подписании нападающего Манчестер Юнайтед
Другие страны11:35
"Было бы безумием рисковать": Тренер Интер Майами раскрыл детали состояния Месси
Другие10:59
Юная украинка Соколова стала призеркой Всемирных игр в вейксерфе
Другие10:38
Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон"
Украина10:00
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Карпатами перед ответным матчем с Панатинаикосом
Европа09:52
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Украина09:15
УПЛ: Оболонь примет Александрию, Полесье сыграет с Колосом, а Карпаты - с Шахтером
Европа08:59
Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге
Другие страны08:29
Защитник Барселоны официально стал одноклубником Роналду
Легкая атлетика07:58
Кохан стал победителем "бронзового" этапа Континентального тура в Польше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK