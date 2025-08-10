Украина завоевала четыре медали Всемирных игр в гребле на лодках "Дракон"

Две из взятых украинцами наград высшей пробы.

Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" выборола четыре медали Всемирных игр-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Украинские спортсмены взяли золотые награды в соревнованиях 8-местных лодок на 500 метров, а также в гонке-преследовании 10-местных лодок на 2000 метров.

Читай также: Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр

Также на счету украинцев серебро в соревнованиях 10-местных лодок на 500 метров и бронза в заезде 10-местных лодок на 200 метров.

Сборную Украины по гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025 представляли: Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.

Ранее сообщалось, что украинский каратист Ризван Талибов триумфовал на Всемирных играх.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!