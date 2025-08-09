iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх

Отечественный каратист выиграл золотую медаль.
Сегодня, 16:00       Автор: Антон Федорцив
Ризван Талибов / Ukrainian Karate Federation
Ризван Талибов / Ukrainian Karate Federation

Ризван Талибов принес Украине второе "золото" Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду. Украинец победил в соревнованиях каратистов категории до 84 кг.

Чемпион начал турнир с трех побед на групповом этапе. Далее Талибов одержал сверхуверенные победы в полуфинале и финале (по 4:0). В решающей схватке он одолел хорвата Анджело Квесича.

Для Талибова золотая награда стала первой на Всемирных играх. Ранее он выиграл две "бронзы" на чемпионате Европы. Украинец также превзошел результат Анжелики Терлюги, завершившей соревнования с серебряной медалью.

Напомним, ранее Украина выиграла первое "золото" Всемирных игр-2025 в спортивной акробатике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всемирные Игры Ризван Талибов

Статьи по теме

Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр
Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025 Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025
Всемирные игры-2022: Все медали украинцев Всемирные игры-2022: Все медали украинцев
Всемирные игры-2022: Украина вошла в тройку лучших медального зачета Всемирные игры-2022: Украина вошла в тройку лучших медального зачета

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Сборные19:29
Украина одержала победу во втором матче преквалификации ЧМ-2027
Европа19:26
Манчестер Юнайтед нуждается в продажах, чтобы приобрести свою следующую цель
Теннис19:10
Костюк уничтожила соперницу в стартовом матче на турнире в Цинциннати
Европа18:57
Французские СМИ раскрыли зарплату Забарного в ПСЖ
Европа18:42
Арсенал предложил чемпиону Италии бесплатно подписать Зинченко
Европа18:28
Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба
Украина17:55
УПЛ: Кривбасс одержал победу над Металлистом 1925, ЛНЗ переиграл Эпицентр
Европа17:47
Миколенко травмировался в последнем матче предсезонной подготовки
Европа17:33
Борнмут быстро нашел замену Забарному
Украина17:28
ЛНЗ одержал домашнюю победу над Эпицентром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK