Украинец Талибов триумфовал на Всемирных играх

Ризван Талибов принес Украине второе "золото" Всемирных игр-2025 в китайском Чэнду. Украинец победил в соревнованиях каратистов категории до 84 кг.

Чемпион начал турнир с трех побед на групповом этапе. Далее Талибов одержал сверхуверенные победы в полуфинале и финале (по 4:0). В решающей схватке он одолел хорвата Анджело Квесича.

Для Талибова золотая награда стала первой на Всемирных играх. Ранее он выиграл две "бронзы" на чемпионате Европы. Украинец также превзошел результат Анжелики Терлюги, завершившей соревнования с серебряной медалью.

Напомним, ранее Украина выиграла первое "золото" Всемирных игр-2025 в спортивной акробатике.

