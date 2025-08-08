iSport.ua
Лабунец и Кривицкая принесли Украине первое "золото" Всемирных игр

Отечественные акробаты триумфовали в Поднебесной.
Сегодня, 17:27       Автор: Антон Федорцив
Иван Лабунец и Ефросинья Кривицкая (в центре) / FIG
Иван Лабунец и Ефросинья Кривицкая (в центре) / FIG

Украинцы Иван Лабунец и Ефросинья Кривицкая завоевали золотые награды Всемирных игр. Они выиграли соревнования по спортивной акробатике в китайском Чэнду.

В финале отечественный дуэт набрал 29,110 балла. Лабунец и Кривицкая стали первой смешанной парой, принесшей "золото" Украине. Дополнили подиум дуэты из Португалии и Израиля.

Золотые медали акробатов стали первыми наградами высшего сорта сборной Украины на Всемирных играх-2025. Ранее "серебро" выиграли каратистка Анжелика Терлюга и акробатки Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук.

Всемирные игры. Чэнду, Китай
Спортивная акробатика, смешанные пары

1. Украина – 29,110 балла
2. Португалия – 28,540
3. Израиль – 28,250

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всемирные Игры Ефросинья Кривицкая Иван Лабунец

