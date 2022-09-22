Стало известно, где сборная Украины по футзалу проведет домашние матчи отбора ЧМ-2024

Соперниками украинской команды будут Косово и Нидерланды.

Сборная Украины по футзалу в октябре проведет два матча квалификации чемпионата мира-2024.

Как сообщил главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко, формально домашние для украинской команды поединки с Косово и Нидерландами будут сыграны в Латвии.

"Домашние матчи против сборных Косово и Нидерландов сыграем в Латвии. Подготовка к этим встречам начнется 3 октября", - приводит слова наставника сборной официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Матч против Косово пройдет 7 октября в городе Саласпилс, против Нидерландов - 11 октября в городе Елгава.

В основном раунде отбора ЧМ-2024 36 сборных разбиты на 12 групп по три команды, в которых поединки будут проходить дома и на выезде. 12 победителей групп и четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест примут участие в плей-офф основного раунда.

Напомним, ранее стало известно расписание матчей в группе сборной Украины в основном раунде отбора ЧМ-2024.