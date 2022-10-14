FAVBET прокачали первый автомобиль для ВСУ

Группа компаний FAVBET и FAVBET Foundation выпустили первый эпизод тюнинг-шоу в поддержку промо «Прокачка авто для ВСУ».

В видео, вдохновленном легендарным реалити нулевых, ведущий Женя Янович и основатель NoMotors Сергей Кремец, показали, как талантливые механики мастерской превращают обычный внедорожник в мощную машину для выполнения боевых задач.

Главный герой дебютного выпуска – пикап Mitsubishi L200, который FAVBET Foundation закупили благодаря донатам и активности пользователей игровых платформ группы FAVBET.

Автомобилю, прибывшему из Австрии в Украину в не лучшей форме, сделали серьезный апгрейд: отремонтировали, перебрали ходовую, заменили жидкости, добавили функциональный обвес и покрасили в камуфляж.

Весь процесс превращения старенького японца в настоящего казака уже можно посмотреть на Youtube-канале FAVBET:

Напомним, что в рамках проекта FAVBET и FAVBET Foundation планируют приобрести и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 четыре месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика, и все благодаря тысячам небезразличных украинцев.

«Мы были поражены тем количеством пользователей наших платформ и рядовых украинцев, которым отозвалась наша идея. Ожидали, что будем постепенно набирать обороты, однако стартовали очень мощно – две тачки за две недели, и третья уже на подходе. Думаю, что здесь сработала правильная цель и нетривиальный формат, ведь вы не просто сделали донат и забыли, а в реальном времени видите, как он превращается в боевую лошадку для наших защитников», – рассказал директор ООО «БК “Фавбет”» Игорь Сирук.

Помочь FAVBET Foundation не сбавлять темп и быстрее доставлять авто в подразделения ВСУ можно на официальной странице промо. Кроме этого, в «копилку» проекта также попадает часть прибыли группы компаний FAVBET.

«Прокачка авто для ВСУ» – благотворительное промо FAVBET в поддержку долговременного благотворительного проекта FAVBET Foundation «Помощь ВСУ».

Сегодня фонд, начинавший с поддержки детского образования и спорта, переориентировал 95% своих проектов на поддержку страны и армии. С начала полномасштабной войны команда фонда уже передала на нужды ВСУ 16 автомобилей, десятки дронов, радиотехническое оборудование и сотни других предметов, помогающих нашим военным на передовой.

«Вся наша работа посвящена одной цели – приближению победы. И мы не остановимся, пока ее не добьемся. Благодарю всех, кто верит в ВСУ и поддерживает наши усилия», – Игорь Сирук.