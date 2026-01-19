Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Защитник Майами Хит не примет участия в предстоящей пятиматчевой выездной серии из-за травмы.
У Тайлера Хирро диагностирован ушиб правого ребра, что и стало причиной, по которой он не вышел на матч против Оклахомы, который прошел в ночь на 18 января.
Отмечается, что игроку еще предстоит МРТ-обследование, чтобы понять, насколько серьезное повреждение он получил.
Herro is next scheduled for an MRI. He has missed 31 of the season's first 42 games, including first 17 following September ankle surgery, then from there with a toe contusion, until this rib issue. https://t.co/1LOp2XDGPN— Ira Winderman (@IraHeatBeat) January 18, 2026
В ближайших пяти матчах, в которых Хирро не примет участия, Хит придется сыграть против Голден Стейт, Сакраменто, Портленда, Юты и Финикса.
Также центровой Хьюстона получил травму, из-за которой не смог самостоятельно покинуть площадку после повреждения.
