Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы

Игроку предстоит пройти МРТ‑обследование.
Сегодня, 17:28       Автор: Валентина Чорноштан
Тайлер Хирро / Getty Images
Тайлер Хирро / Getty Images

Защитник Майами Хит не примет участия в предстоящей пятиматчевой выездной серии из-за травмы.

У Тайлера Хирро диагностирован ушиб правого ребра, что и стало причиной, по которой он не вышел на матч против Оклахомы, который прошел в ночь на 18 января.

Отмечается, что игроку еще предстоит МРТ-обследование, чтобы понять, насколько серьезное повреждение он получил.

В ближайших пяти матчах, в которых Хирро не примет участия, Хит придется сыграть против Голден Стейт, Сакраменто, Портленда, Юты и Финикса.

Также центровой Хьюстона получил травму, из-за которой не смог самостоятельно покинуть площадку после повреждения.

