Бруклин хочет включить Симмонса в сделку по Лилларду, но Бена никто не хочет

После того, как стало известно, что Дэмиан Лиллард хочет перейти в Майами, Портленд начал искать третью команду, в которую отправится Тайлер Хирро, вокруг которого Хит намерены построить свой пакет активов.

Так как Трэйл Блэйзерс не хотят себе еще одного молодого защитника, они надеются превратить сделку в трехсторонний обмен.

В связи с этим команда из Орегона начала вести переговоры с Бруклином. Однако этот вариант может отпасть.

Как сообщает NBACentral со ссылкой на Грега Сильвандера, Нетс хотели включить в сделку Бена Симмонса. Но возникла одна проблема - ни одна из команд не захотела забирать скандально известного баскетболиста.

As Dame to Miami deal continues to be worked on, I’m told at least one challenge in negotiations has been the fact BKN wants to ship out Ben Simmons as part of this deal.



The sticking point being that no team is particularly interested in taking him so far, per source.