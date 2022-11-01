Женская сборная Украины по гандболу взяла верх над Люксембургом в отборе на Чемпионат мира
"Желто-синие" добыли уверенную победу.
В 2023 году в Дании, Норвегии и Швеции пройдет женский ЧМ по гандболу.
Сборная Украины встретилась со своими оппонентками из Люксембурга на старте отбора.
Коллектив Виталия Андронова добыл уверенную победу со счетом 36:13.
Лучшей гандболисткой матча стала Евгения Левченко, записавшая на свой счет 8 голов.
Завтра, 2 октября, пройдет ответный матч. Победитель противостояния пройдет во второй раунд отбора, где разыграют путевки на Мундиаль.
Украина - Люксембург 36:13.