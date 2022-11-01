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Женская сборная Украины по гандболу взяла верх над Люксембургом в отборе на Чемпионат мира

"Желто-синие" добыли уверенную победу.
Сегодня, 22:25
Женская сборная Украины по гандболу
Женская сборная Украины по гандболу
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В 2023 году в Дании, Норвегии и Швеции пройдет женский ЧМ по гандболу.

Сборная Украины встретилась со своими оппонентками из Люксембурга на старте отбора.

Коллектив Виталия Андронова добыл уверенную победу со счетом 36:13.

Лучшей гандболисткой матча стала Евгения Левченко, записавшая на свой счет 8 голов. 

Завтра, 2 октября, пройдет ответный матч. Победитель противостояния пройдет во второй раунд отбора, где разыграют путевки на Мундиаль.

Украина - Люксембург 36:13.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина люксембург чемпионат мира
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