Женская сборная Украины по гандболу взяла верх над Люксембургом в отборе на Чемпионат мира

В 2023 году в Дании, Норвегии и Швеции пройдет женский ЧМ по гандболу.

Сборная Украины встретилась со своими оппонентками из Люксембурга на старте отбора.

Коллектив Виталия Андронова добыл уверенную победу со счетом 36:13.

Лучшей гандболисткой матча стала Евгения Левченко, записавшая на свой счет 8 голов.

Завтра, 2 октября, пройдет ответный матч. Победитель противостояния пройдет во второй раунд отбора, где разыграют путевки на Мундиаль.

Украина - Люксембург 36:13.