Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира

В субботу, 12 ноября, в городе Йорк начинается первый турнир Тройной короны сезона 2022/23 - чемпионат Великобритании. Все матчи будут проходить на York Barbican арене. Победитель определится в воскресенье, 20 ноября.

Регламент и призовые

В основной сетке турнира сыграют 32 игрока. Снукеристы, входящие в топ-16 мирового рейтинга, попали на турнир без прохождения квалификации. Еще шестнадцать участников турнира определились по результатам трех раундов квалификации. По регламенту турнира все матчи, кроме финала, будут проходить в формате до шести выигранных фреймов одним из снукеристов. Решающий матч сыграют до десяти побед во фрейме.

Источник: Getty Images

Чемпионат Великобритании не только очень престижный турнир, но и очень прибыльный. Общий призовой фонд турнира (включая квалификацию) составляет 1'205'000£. Все участники основной стадии турнира уже гарантировали себе по 10'000£, участники 1/8 финала заработают по 15'000£. 25'000£ заберут игроки, которые проиграют в четвертьфинале, а полуфиналисты получат по 50'000£. Для финалиста входной приз составляет 100'000£, а победитель турнира заберет главное вознаграждение в размере 250'000£.

Рейтинговые интриги

Большие призовые на турнире не только пополняют банковские счета снукеристов, но и зачисляются в мировой рейтинг. В обновленном мировом рейтинге (уже за минусом очков, заработанных на чемпионате Великобритании 2020 года) Ронни О'Салливан укрепил свое лидерство, а победитель чемпионата Великобритании 2020 года Нил Робертсон опустился со второго на четвертое место.

По итогам нынешнего турнира теоретически на лидерство в мировом рейтинге могут претендовать три снукериста: Ронни О'Салливан, Марк Селби и Джадд Трамп. Для Селби и Трампа обязательным условием для первого места в рейтинге является победа на турнире. Но она не гарантирует им лидерство. Если Ронни выйдет в четвертьфинал, то он лишит шансов на лидерство Трампа, а выход в финал обеспечит О'Салливану лидерство в дальнейшем.

Ронни О'Салливан / Источник: Getty Images

Помимо борьбы за лидерство в мировом рейтинге, этот турнир является шансом для снукеристов с более низких позиций в рейтинге. Сумма призовых за победу в турнире фактически гарантирует место в топ-16 мирового рейтинга на следующие два года. Прошлогодний чемпион Чжао Синьтун является прекрасным примером, как чемпионат Великобритании дает толчок для продвижения в рейтинге.

Фавориты турнира и от кого ждать сюрпризов

Судя по последним турнирам, к фаворитам можно отнести троих игроков: О'Салливан, Трамп и Аллен. Марк Аллен является победителем последнего рейтингового турнира. На своей Родине в Северной Ирландии Аллен показал очень уверенную игру и только Марк Уильямс смог навязать ему борьбу в четвертьфинале. Североирландец всегда входит во вторую очередь фаворитов, но сейчас на него следует обратить особое внимание. Аллен на этом турнире должен дойти до полуфинала, где уже будет теоретическая встреча с Трампом или Селби и уже на той стадии могут возникнуть первые проблемы.

Ронни и Джадд отлично себя показали на нерейтинговом турнире чемпион чемпионов, где в финале О'Салливан обыграл именно Трампа. Помимо выхода в финал оба игрока показали отличную игру на всех стадиях и форма обоих снукеристов перед чемпионатом Великобритании очень сильна. По сетке турнира эти снукеристы могут встретиться только в финале, который для многих будет ожидаемым.

Дин Джуньху / Источник: Getty Images

Среди игроков, которые могут приятно удивить на турнире, можно выделить Дина Джуньху. Китайский снукерист в свое время входил в тройку мирового рейтинга и считался одним из главных талантов в снукере, выходил в финал чемпионата мира 2016 года и имеет 11 побед на рейтинговых турнирах. Из-за коронавируса Дин пропустил существенный период и с тех пор не может найти свою игру. Последние сезоны Дин находится ближе к вылету из тура, чем к топ-16. Все может изменить один турнир, который исправит все не столько в рейтинговом положении, сколько может вернуть Дина к победному настроению. Очень надеяться на победу Дина не нужно, но сделать сенсацию или испортить нервы фаворитам он сможет.

Прогноз на победителя турнира: Джадд Трамп.