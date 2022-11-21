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Аллен после невероятного камбека добыл титул чемпиона Великобритании

Финал получился достойным.
Сегодня, 09:49
Марк Аллен / Getty Images
Марк Аллен / Getty Images

Этой ночью прошел финал чемпионата Британии по снукеру, где встретились североирландец Марк Аллен и китаец Дин Джуньху. Решающий поединок запомнился зрителям не только яркой игрой, но и невероятным камбэком Аллена, который по итогам встречи взял чемпионский титул со счетом 10-7.

Расклады перед этим противостоянием были очень интересны. Для Марка это был третий финал подряд, а вот у Дина в последнее время игра совсем не складывалась – всего один полуфинал за три года. Но при этом китайский снукерист на пути в финал выбил одного из фаворитов турнира Ронни О'Салливана. А вот в личных встречах преимущество было не на стороне Аллена, ведь он проиграл Джуньху 9 матчей из 13, хотя и выиграл два финала.

После первых восьми фреймов счет был 2-6 в пользу Джуньху, и уже казалось, что день завершится разгромом. Но в вечерней сессии Аллен сумел удивить оппонента и взял шесть партий подряд. Последний 17-й фрейм был самым напряженным, но Марк проявил себя лучше и завершил встречу с общим счетом 10-7.

Марк Аллен впервые в карьеру взял титул чемпиона Британии и поднялся в общем рейтинге на 5-ю позицию. Джуньху теперь занимает 19 строчку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Аллен

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