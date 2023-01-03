Два китайских снукериста отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах

У игроков есть право обжаловать свои дисквалификации.

Китайские снукеристы Чжао Синьтун (9-й номер рейтинга) и Чжан Цзянкан (82-й) были отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах.

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера.

"Председатель Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Джейсон Фергюсон принял решение немедленно отстранить Чжао Синьтуна и Чжан Цзянкан от участия в турнирах. Это решение является частью продолжающегося расследования о манипулировании результатами матчей для целей ставок, что нарушает Правила поведения организации.

Отстранение будет оставаться в силе до завершения расследования или любых последующих обвинений, которые могут быть или не быть предъявлены. Снукеристы имеют право обжаловать это решение", - говорится на сайте ассоциации.