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Два китайских снукериста отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах

У игроков есть право обжаловать свои дисквалификации.
Сегодня, 20:57
Чжао Синьтун / Getty Images
Чжао Синьтун / Getty Images

Китайские снукеристы Чжао Синьтун (9-й номер рейтинга) и Чжан Цзянкан (82-й) были отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах.

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера.

"Председатель Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Джейсон Фергюсон принял решение немедленно отстранить Чжао Синьтуна и Чжан Цзянкан от участия в турнирах. Это решение является частью продолжающегося расследования о манипулировании результатами матчей для целей ставок, что нарушает Правила поведения организации.

Отстранение будет оставаться в силе до завершения расследования или любых последующих обвинений, которые могут быть или не быть предъявлены. Снукеристы имеют право обжаловать это решение", - говорится на сайте ассоциации.


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