Два китайских снукериста отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах
Китайские снукеристы Чжао Синьтун (9-й номер рейтинга) и Чжан Цзянкан (82-й) были отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах.
Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера.
"Председатель Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера Джейсон Фергюсон принял решение немедленно отстранить Чжао Синьтуна и Чжан Цзянкан от участия в турнирах. Это решение является частью продолжающегося расследования о манипулировании результатами матчей для целей ставок, что нарушает Правила поведения организации.
Отстранение будет оставаться в силе до завершения расследования или любых последующих обвинений, которые могут быть или не быть предъявлены. Снукеристы имеют право обжаловать это решение", - говорится на сайте ассоциации.