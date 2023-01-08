Стартует самый престижный нерейтинговый турнир по снукеру: анонс Cazoo Masters

В воскресенье, 8 января, в Лондоне стартует самый престижный нерейтинговый турнир снукерного сезона - Cazoo Masters. Победитель соревнований станет известен 15 января.

ISPORT.ua рассказывает все самое интересное о будущем турнире - от суммы призовых до главных фаворитов на триумф.

Регламент и призовые

Несмотря на то, что Cazoo Masters не принесет рейтинговых очков, он входит в турниры тройной короны, объединяющей три самых престижных соревнования сезона (кроме мастерс в этот список входят чемпионат Великобритании и чемпионат мира). Участниками турнира станут снукеристы, входящие в топ-16 мирового рейтинга. Они с 8 по 15 января в Лондоне на арене Alexandra Palace разыграют титул победителя и 725'000£.

Все попавшие на турнир игроки уже обеспечили себе доход в 15'000£, а за победу в первом раунде организаторы удвоят эту сумму. За выход в полуфинал снукеристы заработают по 60'000£, а неудачник финала сможет себя успокоить суммой в 100'000£. Победителю турнира, кроме престижа, достанется солидная сумма в четверть миллиона фунтов стерлингов.

Источник: Getty Images

По регламенту турнира матчи первого раунда, четвертьфинала и полуфинала пройдут до шести выигранных фреймов одним из снукеристов, а для победы в решающем матче нужно быть лучшим в десяти фреймах.

Скандальные потери перед Masters

Последние месяцы в снукере разгорается крупный скандал из-за договорных матчей. В эпицентре скандала оказались китайские снукеристы, обвиняемые в игре на букмекерскую контору с целью извлечения выгоды. В настоящее время от снукера отстранили уже десять представителей Поднебесной, в том числе два потенциальных участника Cazoo Masters.

Читай также: Два китайских снукериста отстранены от участия в турнирах по подозрению в договорных матчах

Одним из первых, кого обвинили в договорных матчах, был Янь Бинтао, который занимает 16 место в рейтинге и был победителем турнира в 2021 году, его заменит Дэйв Гилберт. Другим фигурантом скандала является девятый номер мирового рейтинга Чжао Синьтун, побеждавший на другом турнире тройной короны - Чемпионат Великобритании 2022 года. Вместо него в первый день турнира против Марка Селби сыграет иранец Хоссейн Вафаэй.

Действующий чемпион и фавориты турнира

В прошлом году в финале Masters Нил Робертсон обыграл Барри Хоукинса со счетом 10:4. Защиту своего титула австралиец начнет в матче-открытии против Шона Мерфи. Сезон 2022/2023 Нил проводит не лучшим образом и к ярко выделенным фаворитам его отнести затруднительно. В этом сезоне Робертсон выиграл только чемпионат мира среди смешанных пар в команде с тайкой Минк Нутчарут, сомнительный успех для игрока уровня Нила. Никакой победы на рейтинговых турнирах сезона, а лучший результат - полуфиналы на турнирах домашней серии в Северной Ирландии, Шотландии и Англии.

Нил Робертсон / Источник: Getty Images

К основным фаворитам на турнирах тройной короны всегда относят Ронни О'Салливана, который является рекордсменом по победам на Masters, у него их собралось семь. Говорить об игре О'Салливана в этом сезоне как об успешной в полной мере тоже нельзя. Победа на нерейтинговых турнирах в Гонконге и Champions of champions не может удовлетворить амбиции Ронни. Но в игре этого снукериста всегда есть, но и оно не зависит от его формы или других факторов - настроение О'Салливана. Это единственный игрок в профессиональном туре, который может без подготовки, а только на морали выиграть любой турнир. Если Ронни не потерял мотивацию после стольких побед на этом турнире, он будет основным фаворитом на победу.

Еще одним претендентом на титул будет Кайрен Уилсон. Игрок, который уже много лет не может преодолеть границу между хорошим и топовым игроком, поэтому победа на таком престижном турнире даст толчок для дальнейшего прогресса. В этом сезоне Кайрен уже выигрывал на европейском мастерсе, где в финале обыграл Барри Хоукинса 9:3. Также в начале 2023 года Кайрен с первой попытки уверенно выиграл свою группу в Championship League.

Кайрен Уилсон / Источник: Getty Images

Претенденты второго эшелона

К темным лошадям турнира на этот раз отнесен только один игрок. Джадд Трамп всегда входил в основные претенденты на всех турнирах, но со всей элиты нынешнего снукера, он проводит худший сезон. Никакой победы на турнирах, финал только на нерейтинговом турнире чемпионов чемпионов, а в игре Джадда яркие матчи сменяются бледной игрой против не сильнейших игроков. Трамп тоже уже играл в 2023 году и без проблем выиграл свою группу чемпионской лиги. Игра, которую там показал Трамп, дает надежду на хорошую форму игрока, но нестабильность не позволит отнести его к явным фаворитам.

Джадд Трамп / Источник: Getty Images

Еще одна причина, по которой можно надеяться на его победу - спад всегда сменяется подъемом. Нынешняя форма Трампа - временное явление и он снова начнет показывать стабильно высокий уровень игры. Вопрос: когда? Джадд игрок, умеющий в снукере все и это он может продемонстрировать уже на следующей неделе.

Бонусом выделим еще одного игрока. Он стабильно входит в топ-16, но не выигрывал рейтинговый турнир. Джек Лисовски - игрок с украинскими корнями, который не отказывается от них, всегда об этом говорит и с первого дня полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

Прогноз победителя турнира: Кайрен Уилсон.