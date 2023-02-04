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Магучих выиграла турнир во Франции, Левченко завоевала "бронзу"

Ярослава второй день подряд заканчивает победой и рекордом соревнования.
Вчера, 22:55
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Во Франции продолжился мировой легкоатлетический тур, в котором принимают участие украинские спортсменки.

"Золото" турнира по прыжкам в высоту завоевала Ярослава Магучих, которой покорилась высота 1,95 м. Со следующей планкой (2,01 м) Ярослава уже не справилась. При этом она установила новый рекорд соревнований.

Рядом с ней на пьедестале на третьем месте расположилась Юлия Левченко, прыгнувшая на 1,84 м. Планка повыше оказалась недосягаемой (1,88 м).

Примечательно, что с таким же результатом выступила и Урте Байкстите из Литвы, которая выиграла "серебро" однако Юлия использовала больше попыток.

Напомним, что днем ранее Ярослава Магучих выиграла турнир в Норвегии, также установив новый рекорд соревнования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко Ярослава Магучих

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