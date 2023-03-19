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Украина стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию

Украинские фехтовальщицы снова поднялись на пьедестал.
Сегодня, 17:50
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В Бельгии в рамках этапа Кубка мира по фехтованию сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Команда, которая состояла из Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Валерии Гнидашевой, в матче за третье место сумела победить действующих чемпионок мира в командном первенстве, сборную Венгрии, со счетом 45:41.

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В личном зачете лучше всех выступила Харлан, занявшая 11-е место. Кравацкая  пробилась во второй раунд, Комащук уступила в рамках первого раунда.

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Стоит отметить, что данный этап в Бельгии с высокой долей вероятности станет последним, на котором не было представителей стран-агрессоров, ведь Международная федерация фехтования решила вернуть их, несмотря на все, что их соотечественники сделали и продолжают делать на территории Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина фехтование Ольга Харлан Алина Комащук

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