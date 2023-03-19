Украина стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию

В Бельгии в рамках этапа Кубка мира по фехтованию сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Команда, которая состояла из Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Валерии Гнидашевой, в матче за третье место сумела победить действующих чемпионок мира в командном первенстве, сборную Венгрии, со счетом 45:41.

https://t.me/ukrsportbase

В личном зачете лучше всех выступила Харлан, занявшая 11-е место. Кравацкая пробилась во второй раунд, Комащук уступила в рамках первого раунда.

Читай также: Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы

Стоит отметить, что данный этап в Бельгии с высокой долей вероятности станет последним, на котором не было представителей стран-агрессоров, ведь Международная федерация фехтования решила вернуть их, несмотря на все, что их соотечественники сделали и продолжают делать на территории Украины.