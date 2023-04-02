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Украинец Кордияка стал самым сильным человеком Европы

Соотечественник спортсмена Новиков вошел в тройку призеров.
Сегодня, 10:55
Триумфаторы турнира / Instagram
Триумфаторы турнира / Instagram

В Лидсе, Великобритания, состоялся турнир среди стронгменов, где определился самый сильный человек Европы.

Украину на данных соревнованиях представляли сразу спортсмена - Павел Кордияка и Алексей Новиков.

По итогам турнира оба украинца заняли призовые места. Тройку замкнул представитель Латвии, в свою очередь Кордияка набрал 57,5 очков, став самым сильным человеком Европы, а Новиков занял вторую строчку с 53,5 балла.

Напомним, Павел признавался самым сильным человеком Украины 2020, а также становится абсолютным чемпионом Украины 2019-2020 годов, чемпионом мира по Логлифту 2019 и World Strongman games Uzbekistan 2019.

В свою очередь Алексей был триумфатором прошлогоднего турнира в Лидсе, где он становился самым сильным человеком Европы.

Ранее сообщалось, что украинский стронгмен Новиков выиграл очередные крупные соревнования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Павел кордияка стронгмен

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