Украинец Кордияка стал самым сильным человеком Европы
В Лидсе, Великобритания, состоялся турнир среди стронгменов, где определился самый сильный человек Европы.
Украину на данных соревнованиях представляли сразу спортсмена - Павел Кордияка и Алексей Новиков.
По итогам турнира оба украинца заняли призовые места. Тройку замкнул представитель Латвии, в свою очередь Кордияка набрал 57,5 очков, став самым сильным человеком Европы, а Новиков занял вторую строчку с 53,5 балла.
Напомним, Павел признавался самым сильным человеком Украины 2020, а также становится абсолютным чемпионом Украины 2019-2020 годов, чемпионом мира по Логлифту 2019 и World Strongman games Uzbekistan 2019.
В свою очередь Алексей был триумфатором прошлогоднего турнира в Лидсе, где он становился самым сильным человеком Европы.
Ранее сообщалось, что украинский стронгмен Новиков выиграл очередные крупные соревнования.