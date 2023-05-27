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Хит - Ураган: онлайн-трансляция финала чемпионата Украины

На ISPORT доступна видео онлайн-трансляция финальной серии чемпионата Украины по футзалу.
Сегодня, 12:15
ХИТ - Ураган
ХИТ - Ураган

В субботу, 27 мая, состоится третий матч финальной серии Экстра-лиги чемпионата Украины. В рамках финала сыграют ХИТ и Ураган.

Первый поединок завершилась победой киевлян - 2:1 в овертайме. Вторая встреча была за Уруганом, который по пенальти победил соперника (2:2, 5:4).

Начало третьего поединка запланировано на 13:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция финала чемпионата Украины по футзалу:

Отметим, что завтра, 28 мая, состоится четвертый поединок финальной серии. Победитель сегодняшней игры получит шанс завоевать чемпионский трофей - серия до трех побед.


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