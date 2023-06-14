Встречайте PUMA FAST-R NITRO, переосмысление скорости, стабилизации и непревзойденного дизайна

Одна из самых быстрых и ярких кроссовок мира уже в Украине.

PUMA FAST-R NITRO – является последней разработкой беговой лаборатории PUMA, а также олицетворением высоких технологий, цель которых – повысить комфорт, безопасность и скоростные показатели атлета на дистанции от 5 км до марафона.

В PUMA FAST-R NITRO большое внимание уделяется подошве, образованной из двух отдельных частей, соединенных между собой переосмысленной карбоновой пластиной. Эта современная двухкомпонентная подошва имеет лучшую в своем классе пену NITRO Elite, которая, несмотря на ультра-легкий вес, демонстрирует высокие выносливость и упругость, а также ту самую соединяющую карбоновую пластину PWRPLATE, цель которой обеспечить высокий импульс возврата энергии и стабильность во время бега.

Уникальная форма пятки вместе с дропом в 8 мм создает состязательную геометрию, а подметка PUMAGRIP обеспечивает надежное сцепление с разными типами поверхности, что также усиливает безопасность бегуна.

Верх кроссовок – максимально продуманный. Бесшовная форма носка гарантирует комфорт посадки и отсутствие натираний. Моносетка – постоянная циркуляция воздуха и поддержание комфортной температуры стоп. Специальная «армированная» лента PWRTAPE укрепляет наиболее уязвимые к разрушению области сетки и предотвращает даже незначительные разрывы ткани.

Технические характеристики:

Вес кроссовка - 238 граммов (размер 43)

Перепад – 8 мм

Уровень амортизации – максимальный

Тип беговой обуви – соревновательная

Тип пронации – нейтральная

Коллекцию PUMA FAST R NITRO можно приобрести в сети фирменных магазинов PUMA и магазинах партнеров бренда, а также на официальном сайте PUMA Ukraine (сделать гиперссылкой по этому адресу:

https://ru.puma.com/ru/sport/running-training/nitro. html