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Украина выступит на чемпионате мира по фехтованию несмотря на допуск россиян и белорусов

Однако, картина не настолько радостная, как может показаться на первый взгляд.
Сегодня, 16:13
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Украинские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по фехтованию несмотря на то, что к соревнованиям были допущены россияне и беларусы, однако, случится это в ограниченном формате.

Как сообщил президент федерации фехтования Украины Михаил Илляшев, наши атлеты выступят во всех командных соревнованиях, но не будут этого делать в личных турнирах, где соревнуются спортсмены из стран-оккупантов.

Таким образом, Украина не будет представлена ни в одном женском турнире на чемпионате мира, а также в соревнованиях на шпагах среди мужчин. Илляшев прокомментировал данное решение для Суспільне Спорт.

"У нас ничего не изменилось, наша делегация будет участвовать на чемпионате мира. А там, где будут соревноваться спортсмены из России и Беларуси, украинские фехтовальщики участвовать не будут. Ничего не изменилось: как это было на предыдущих соревнованиях, так будет и в дальнейшем.

Командные будут у всех. В индивидуальных - там, где будут россияне и белорусы, - нас не будет. Там, где их не будет - мы будем участвовать. И вопрос же будет решаться непосредственно там, когда будет понятно. Потому что иногда случались ситуации, когда заявки подавались, а спортсмены не появлялись. Поэтому если они [россияне и белорусы] физически не появятся, мы будем выступать. И у нас есть несколько других стран, которые объявили о такой же позиции, что они не будут соревноваться.

Но если это делать демонстративно во время соревнований, не продолжать [соревнования], потому что появились россияне или белорусы по сетке, то это влечет за собой наказание и для спортсмена, и может даже для федерации. Поэтому это большой риск. А если будет дисквалификация для спортсмена, она будет распространяться и на командные соревнования. То есть, он не сможет соревноваться ни в личных, ни в командных. Так хоть командные остаются как худший сценарий. А так, если в личных выйти, сказать, что с россиянами не буду - черная карточка, дисквалификация. А через два дня тебя уже нет, потому что ты дисквалифицирован", - заявил функционер.

Отметим, что из-за принятого решения на предстоящем мировом форуме в индивидуальных соревнованиях не сможет выступить Ольга Харлан, завоевавшая золото на Европейских Играх и посвятившая награду Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина фехтование чемпионат мира

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