Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: медальный зачет

В словенском Мариборе завершился Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2023.

Украинская сборная смогла завоевать 12 медалей - 1 золотую, 5 серебряных и 6 бронзовых. В итоге наша команда заняла 23 место в медальном зачете соревнований.

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Единственное золото для Украины завоевала легкоатлетка Ольга Машаненкова, которая стала чемпионкой в беге на 400 м с барьерами. Примечательно, она обновила рекорд Украины среди девушек.

ТОП-25 медального зачета соревнования:

Ранее сообщалось, что Пограничная выиграла две золотые медали на Универсиаде.