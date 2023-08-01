iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Известный российский автогонщик лишился гражданства и выступает за команду Drive For Ukraine

Алексей Лукьянюк понимает - где добро, а где зло.
Сегодня, 14:34

Известные украинские спортсмены-автогонщики за свой счет создали и финансируют команду для выступления на этапах одного из ведущих раллийных чемпионатов - World Rally Championship 2 (WRC 2). Команда под названием "Drive For Ukraine" призвана осуществлять продвижение Украины через спорт и украинские победы. Инициатором выступил известный украинский автогонщик и общественный деятель Евгений Червоненко (обладатель кубка Европы 2013 года, вице-чемпион трофея Европы 2014 года).

В команду привлечены звезды автоспорта мирового уровня, а также бывший российский спортсмен Алексей Лукьянюк, сообщает Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA.

При этом, привлечение в команду Лукьянюка имеет особое значение. Это двукратный победитель чемпионата Европы по ралли - в 2018 и 2020 годах. Также в 2016-м и 2019-м Лукьянюк становился вице-чемпионом серии. Многократно получал награду имени Колина Макрея за самое зрелищное выступление на этапе ERC. С началом полномасштабной агрессии спортсмен осудил вторжение и принял решение в дальнейшем выступать под украинским флагом.

Сейчас Лукьянюк открыто осудил российское вторжение и обратился за получением украинского гражданства.

В сезоне 2023 от Украины в соревнованиях примут участие четверо спортсменов в составе двух экипажей. Украинские экипажи будут выступать на автомобиле Skoda fabia WRC 2. Шины - Pirelli, Hankook.

На первом скоростном этапе экипаж Лукьянюк-Червоненко занял 2-е место из 91 участника.

Команда будет участвовать в трех этапах соревнований в 2023 году и в шести этапах в 2024 году.

У украинских экипажей есть реальная возможность как минимум войти в первую пятерку. Максимальная задача - борьба за призовые места.

Вслед за Лукьянюком ожидаются и другие российские спортсмены, которые заявят о выходе из российского гражданства, чтобы выступать против путинского режима.


Статьи по теме

Странное совпадение: Игроки Днепр-1 отправились перед матчем с Панатинаикосом Странное совпадение: Игроки Днепр-1 отправились перед матчем с Панатинаикосом
Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной
ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру
Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа15:50
Странное совпадение: Игроки Днепр-1 отправились перед матчем с Панатинаикосом
Футбол15:26
Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной
Европа15:15
ПСЖ без Неймара и Мбаппе уступил в товарищеском матче Интеру
ММА14:53
Один из лучших тяжеловесов мира MMA стал гостем на матче Манчестер Юнайтед
Футбол14:45
Манчестер Сити нашел потенциальную замену Марезу
14:34
Известный российский автогонщик лишился гражданства и выступает за команду Drive For Ukraine
Европа14:18
Хави разочарован решением Дембеле перейти в ПСЖ
Европа13:55
Середняк Серии А может подписать экс-одноклубника Миколенко
Европа13:50
Тухель высказался о переходе Мане в Ан-Наср
Европа13:31
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK