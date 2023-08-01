Известный российский автогонщик лишился гражданства и выступает за команду Drive For Ukraine

Алексей Лукьянюк понимает - где добро, а где зло.

Известные украинские спортсмены-автогонщики за свой счет создали и финансируют команду для выступления на этапах одного из ведущих раллийных чемпионатов - World Rally Championship 2 (WRC 2). Команда под названием "Drive For Ukraine" призвана осуществлять продвижение Украины через спорт и украинские победы. Инициатором выступил известный украинский автогонщик и общественный деятель Евгений Червоненко (обладатель кубка Европы 2013 года, вице-чемпион трофея Европы 2014 года).

В команду привлечены звезды автоспорта мирового уровня, а также бывший российский спортсмен Алексей Лукьянюк, сообщает Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA.

При этом, привлечение в команду Лукьянюка имеет особое значение. Это двукратный победитель чемпионата Европы по ралли - в 2018 и 2020 годах. Также в 2016-м и 2019-м Лукьянюк становился вице-чемпионом серии. Многократно получал награду имени Колина Макрея за самое зрелищное выступление на этапе ERC. С началом полномасштабной агрессии спортсмен осудил вторжение и принял решение в дальнейшем выступать под украинским флагом.

Сейчас Лукьянюк открыто осудил российское вторжение и обратился за получением украинского гражданства.

В сезоне 2023 от Украины в соревнованиях примут участие четверо спортсменов в составе двух экипажей. Украинские экипажи будут выступать на автомобиле Skoda fabia WRC 2. Шины - Pirelli, Hankook.

На первом скоростном этапе экипаж Лукьянюк-Червоненко занял 2-е место из 91 участника.

Команда будет участвовать в трех этапах соревнований в 2023 году и в шести этапах в 2024 году.

У украинских экипажей есть реальная возможность как минимум войти в первую пятерку. Максимальная задача - борьба за призовые места.

Вслед за Лукьянюком ожидаются и другие российские спортсмены, которые заявят о выходе из российского гражданства, чтобы выступать против путинского режима.