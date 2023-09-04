iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Коллаборация KSENIASCHNAIDER И ADIDAS ORIGINALS

adidas Originals и украинский sustainable бренд KSENIASCHNAIDER представляют первую совместную коллекцию.
Сегодня, 11:16

Результатом сотрудничества двух брендов стала линейка одежды, воплощающая уникальное дизайн-мышление бренда KSENIASCHNAIDER "Дизайн без дизайна" в новом взгляде на классические силуэты adidas.

В коллекцию вошли изделия из денима - фирменные модели джинсов и курток, дополненные оригинальными деталями, а также обновленная классика adidas - спортивный костюм adiColor и корсет, выполненные в технике patchwork. Линейку дополнили аксессуары из экокожи, воплощенные в неожиданных силуэтах и деталях, как например, флуоресцентно-желтые булавки футбольных бутс.

Кроме одежды, ассортимент включает в себя яркие обновления культовых кроссовок Forum Mid и Superstar. Отдельного внимания заслуживает модель Superstar с украинской надписью "Суперзірка" вместо классического названия модели на английском языке на внешней стороне кроссовка.

Героиней кампании в Украине стала Дарья Билодид - чемпионка мира и Европы по дзюдо.

Созданная для поколения, которое всегда остается верным себе, коллекция adidas Originals x KSENIASCHNAIDER уже доступна на adidas.ua и в избранных магазинах бренда.

О KSENIASCHNAIDER

KSENAISCHNAIDER - независимый sustainable бренд, основанный Ксенией и Антоном Шнайдерами в Киеве в 2011 году. Главными особенностями бренда являются sustainable, переработанный деним, patchwork и концептуальный дизайн. В каждой новой коллекции бренд бросает вызов устоявшимся нормам, чтобы смело проектировать новое видение будущего.

Мировое признание бренд получил в 2016 году благодаря demi-denims - уникальному силуэту джинсов, сочетающему форму кюлотов и скинни. В джинсах бренда выходили мировые звезды, такие как Белла Хадид, Селин Дион, Дуа Липа и другие, а в 2017 году платформа LYST назвала demi-denims одним из крупнейших мировых трендов. Сейчас модель demi-denims, а также asymmetrical jeans являются самыми популярными моделями из denim линейки бренда. 

Об adidas Originals

Вдохновленный многолетним наследием adidas - одного из ведущих мировых спортивных брендов - adidas Originals был основан в 2001 году. Переосмысливая архивы adidas, adidas Originals продолжает развивать наследие бренда воплощая инновационные технологии в сочетании с креативностью и мужеством, живущих на кортах и спортивных аренах, через призму современной молодежной культуры. Бренд, получивший культовый логотип Trifoil (который впервые был использован 1972 году) находит поддержку у всех тех, кто формирует и развивает культуру творчества, adidas Originals продолжает оставаться ведущим спортивным брендом в уличной моде.

Страница adidas в социальных сетях: https://www.instagram.com/adidasukraine/


Статьи по теме

Роберт Левандовски: статистика-2023/2024 Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики
Фроч: Усик разорвал Джойса в клочья Фроч: Усик разорвал Джойса в клочья
Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа12:30
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа12:21
Хави заступился за Левандовски после многочисленной критики
Бокс11:55
Фроч: Усик разорвал Джойса в клочья
Европа11:51
Хавбек Арсенала выбыл из-за травмы на несколько недель
Европа11:20
Неймар: Мое имя вошло в историю футбола
Другие11:16
Коллаборация KSENIASCHNAIDER И ADIDAS ORIGINALS
Европа11:00
Булеца выполнил победный ассист в матче чемпионата Польши
Европа10:55
Месси высказался о целях Интер Майами на сезон
Киберспорт10:33
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Теннис10:30
US OPEN-2023 (ATP): Джокович прошел дальше, матч Алькараса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK