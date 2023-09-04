Коллаборация KSENIASCHNAIDER И ADIDAS ORIGINALS

Результатом сотрудничества двух брендов стала линейка одежды, воплощающая уникальное дизайн-мышление бренда KSENIASCHNAIDER "Дизайн без дизайна" в новом взгляде на классические силуэты adidas.

В коллекцию вошли изделия из денима - фирменные модели джинсов и курток, дополненные оригинальными деталями, а также обновленная классика adidas - спортивный костюм adiColor и корсет, выполненные в технике patchwork. Линейку дополнили аксессуары из экокожи, воплощенные в неожиданных силуэтах и деталях, как например, флуоресцентно-желтые булавки футбольных бутс.

Кроме одежды, ассортимент включает в себя яркие обновления культовых кроссовок Forum Mid и Superstar. Отдельного внимания заслуживает модель Superstar с украинской надписью "Суперзірка" вместо классического названия модели на английском языке на внешней стороне кроссовка.

Героиней кампании в Украине стала Дарья Билодид - чемпионка мира и Европы по дзюдо.

Созданная для поколения, которое всегда остается верным себе, коллекция adidas Originals x KSENIASCHNAIDER уже доступна на adidas.ua и в избранных магазинах бренда.

О KSENIASCHNAIDER

KSENAISCHNAIDER - независимый sustainable бренд, основанный Ксенией и Антоном Шнайдерами в Киеве в 2011 году. Главными особенностями бренда являются sustainable, переработанный деним, patchwork и концептуальный дизайн. В каждой новой коллекции бренд бросает вызов устоявшимся нормам, чтобы смело проектировать новое видение будущего.

Мировое признание бренд получил в 2016 году благодаря demi-denims - уникальному силуэту джинсов, сочетающему форму кюлотов и скинни. В джинсах бренда выходили мировые звезды, такие как Белла Хадид, Селин Дион, Дуа Липа и другие, а в 2017 году платформа LYST назвала demi-denims одним из крупнейших мировых трендов. Сейчас модель demi-denims, а также asymmetrical jeans являются самыми популярными моделями из denim линейки бренда.

Об adidas Originals

Вдохновленный многолетним наследием adidas - одного из ведущих мировых спортивных брендов - adidas Originals был основан в 2001 году. Переосмысливая архивы adidas, adidas Originals продолжает развивать наследие бренда воплощая инновационные технологии в сочетании с креативностью и мужеством, живущих на кортах и спортивных аренах, через призму современной молодежной культуры. Бренд, получивший культовый логотип Trifoil (который впервые был использован 1972 году) находит поддержку у всех тех, кто формирует и развивает культуру творчества, adidas Originals продолжает оставаться ведущим спортивным брендом в уличной моде.

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