PUMA презентует технологичную линейку экипировки SEASONS

Экипировка SEASONS готова как к изнурительным тренировкам так и к увлекательным приключениям в течение всего года и при любой погоде.

Ведь когда речь заходит о покорении самых тяжелых трейловых маршрутов - ничто не должно стоять на твоем пути. Ни сложность местного рельефа, ни экстремальные погодные условия. Именно поэтому PUMA создала коллекцию SEASONS, линейку особой экипировки, основой которой являются технологичные материалы и инновации в области отвода влаги. Потому что ни погода, ни недостатки обычной экипировки не должны решать каким будет твое следующее приключение. С SEASONS правила игры устанавливаешь только ты!

Флагманом дропа выступают мультифункциональные беговые кроссовки VOYAGE NITRO 3, рожденные для покорения самых тяжелых участков местности. С ними трейловый бег и просто приключения в дикой природе раскрываются по-новому! Технологический верх кроссовка прекрасно выдерживает нагрузку, пропускает воздух и обеспечивает комфорт стопам защищая пальцы от травмирования камнями и корнями. В то же время полноразмерная промежуточная подошва NITRO и подметка PUMAGRIP гарантируют новый уровень амортизации и сцепления, которые прямо влияют на безопасность спортсмена или путешественника.

Также в пак входит флис, ветровка, функциональные штаны, лосины и даже рюкзак с технологией RainCELL. Поэтому единственное чего не хватает - плана твоего приключения, потому что обо всем остальном уже позаботилась PUMA.

В Украине коллекция доступна с 13 марта в официальных магазинах PUMA, магазинах партнеров и официальном сайте .