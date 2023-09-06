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VBET Ukraine представляет кампанию, объединяющую всю Украину

Организатор азартных игр VBET Ukraine и премиумпартнер Национальной сборной Украины по футболу представляет масштабную и многокомпонентную рекламную кампанию “Объединенные футболом. Вместе сильнее”.
Сегодня, 18:11
Vbet
Vbet

Героями кампании стали футболисты сборной: Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Виталий Буяльский, Илья Забарный, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Ефим Конопля и тренер Национальной сборной Украины.

“Футбол – это спорт номер 1 в Украине, а игры Национальной сборной объединяют всех украинцев в безумной поддержке. Новая рекламная кампания от VBET – это наша благодарность всем болельщикам, во всех уголках Украины и мире. Мы попытались визуализировать все эмоции: безумные аплодисменты, выдох облегчения после напряженного момента на поле, свисток арбитра, суровость взгляда в сторону соперника. Также все украинцы объединяются в едином эмоциональном порыве против своего врага”, - комментирует идею кампании Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

В видеоработе, основным цветом которой стал желтый, визуализирована карта Украины, а города страны отождествлены с героями ролика. Кампания символизирует собой единую, объединенную и неделимую Украину

Вскоре элементы кампании “Объединены футболом. Вместе сильнее” появятся на телевидении, в диджитале и наружной рекламе. А глобальная презентация видео состоится 9 сентября в день поединка сборных Украины и Англии.


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