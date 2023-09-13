FAVBET и Sport&Business Club открыли сезон офлайн-событий

События Sport&Business Club уже несколько лет подряд объединяют лидеров спортивного менеджмента, бизнеса и власти для нетворкинга, обмена опытом и запуска новых проектов.

Такие неформальные встречи стимулируют диалог вне бюрократических рамок и создают новые эффективные рычаги для развития украинского спорта.

В субботу, 9 сентября, Sport&Business Club провели первую в этом сезоне офлайн-встречу клуба при поддержке технологического партнера компании FAVBET. Ивент под названием SBC Football Fest посвятили просмотру отборочного матча Евро-2024 «Украина – Англия».

Мероприятие собрало более 200 участников закрытого клуба. Для них обустроили фудкорт с баром, несколько спортивных зон, устроили автограф-сессию со звездами украинского футбола и розыгрыши от партнеров.

В развлекательной программе SBC Football Fest приняли участие резиденты комедийного клуба «Код 044» и рэп-группа BITZ, а принципиальное противостояние двух сборных вживую комментировали амбассадоры компании FAVBET Виктор Вацко и Игорь Цыганик.

«Подобные мероприятия, несмотря на развлекательный формат, имеют большое значение для динамики развития всей спортивной отрасли. Здесь знакомятся люди с очень разным бэкграундом, появляются новые контакты и идеи, которые впоследствии перерастают в многолетние партнерства и проекты национального уровня. Мы всегда рады быть в игре с теми, кого искренне волнует будущее украинского спорта», — рассказывают в FAVBET.

«Можем констатировать, что наше первое совместное с FAVBET мероприятие прошло успешно. Болея за национальную сборную, стираются границы между людьми — и такие мероприятия, как SBC Football Fest, имеют целью именно объединение людей вокруг единой идеи. Такой идеей мы видим развитие спорта», — прокомментировал мероприятие директор Sport&Business Club Украина Алексей Брага.

SBC Football Fest стал первым совместным событием Sport&Business Club и FAVBET после начала сотрудничества летом этого года. В дальнейшем в планах партнеров привлечение новых участников, расширение географии клуба и тематики событий.

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