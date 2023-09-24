Сборная Украины стала чемпионом мира по спортивной ловле карпа

Это уже третий титул для нашей команды.

С 20 по 24 сентября во Франции прошел чемпионат мира по спортивной ловле карпа.

В турнире приняли участие сборные 95 стран со всего мира, включая и Украину.

На протяжении всего турнира наша сборная уверенно держалась в первой десятке, а в последние длни сумела выбороть лидерство.

Самым сложным соперником оказалась сборная Франции, которая очень хотела победу на домашнем турнире.

Однако в последний день сборная Украины сумела обойти французов и в третий раз стать чемпионами мира.

Ранее также сообщалось, что Жан Беленюк успешно стартовал на ЧМ по греко-римской борьбе.

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