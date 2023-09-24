iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины стала чемпионом мира по спортивной ловле карпа

Это уже третий титул для нашей команды.
Сегодня, 00:23
Сборная Украины по спортивной ловле карпа / facebook.com/Krichevichi
Сборная Украины по спортивной ловле карпа / facebook.com/Krichevichi

С 20 по 24 сентября во Франции прошел чемпионат мира по спортивной ловле карпа.

В турнире приняли участие сборные 95 стран со всего мира, включая и Украину.

На протяжении всего турнира наша сборная уверенно держалась в первой десятке, а в последние длни сумела выбороть лидерство.

Самым сложным соперником оказалась сборная Франции, которая очень хотела победу на домашнем турнире.

Однако в последний день сборная Украины сумела обойти французов и в третий раз стать чемпионами мира.

Ранее также сообщалось, что Жан Беленюк успешно стартовал на ЧМ по греко-римской борьбе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

МЮ с ужасной игрой и огромным трудом обыгрывает Бернли МЮ с ужасной игрой и огромным трудом обыгрывает Бернли
Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором
Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером
Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Другие00:23
Сборная Украины стала чемпионом мира по спортивной ловле карпа
Вчера, 23:59
Европа23:59
МЮ с ужасной игрой и огромным трудом обыгрывает Бернли
Украина23:23
Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором
Европа22:57
Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером
Европа22:55
Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Европа22:34
Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц
Европа22:20
Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч
Формула 122:14
Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***
Европа21:54
Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром
Европа21:39
Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK