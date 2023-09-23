Беленюк успешно стартовал на ЧМ-2023

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк успешно начал выступления на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе, который проходит в столице Сербии Белграде.

В своем стартовом поединке 1/16 финала в весовой категории до 87 кг украинский спортсмен встречался с американцем Заком Браунгелем, одержав уверенную победу. Украинец одолел соперника со счетом 5:1.

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В 1/8 финала мирового первенства Беленюку будет противостоять представитель Турции Али Дженгиз.

Отметим, что чемпионат мира по борьбе в Белграде является квалификационным турниром, где разыгрываются лицензии на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что украинец отказался делать фото с россиянином на награждении чемпионата мира по борьбе.

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