Беленюк успешно стартовал на ЧМ-2023
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк успешно начал выступления на чемпионате мира-2023 по греко-римской борьбе, который проходит в столице Сербии Белграде.
В своем стартовом поединке 1/16 финала в весовой категории до 87 кг украинский спортсмен встречался с американцем Заком Браунгелем, одержав уверенную победу. Украинец одолел соперника со счетом 5:1.
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В 1/8 финала мирового первенства Беленюку будет противостоять представитель Турции Али Дженгиз.
Отметим, что чемпионат мира по борьбе в Белграде является квалификационным турниром, где разыгрываются лицензии на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что украинец отказался делать фото с россиянином на награждении чемпионата мира по борьбе.
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