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Украина завоевала первую медаль чемпионате мира по вольной борьбе

Михайлов удачно выступил в бронзовом финале.
Сегодня, 19:50
Василий Михайлов / UWW
Василий Михайлов / UWW

Украинский спортсмен Василий Михайлов завоевал бронзу в неолимпийской категории 79 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии.

Наш борец потерпел поражение в полуфинале и вышел в бронзовый финал.

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В матче за бронзу Михайлов победил представителя Казахстана Болата Сакаева. 

Отметим, что это первая награда Украины на ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Он является лицензионным отбором к Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги в Юджине.

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