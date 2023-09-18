Украина завоевала первую медаль чемпионате мира по вольной борьбе

Украинский спортсмен Василий Михайлов завоевал бронзу в неолимпийской категории 79 кг на чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии.

Наш борец потерпел поражение в полуфинале и вышел в бронзовый финал.

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В матче за бронзу Михайлов победил представителя Казахстана Болата Сакаева.

Отметим, что это первая награда Украины на ЧМ по борьбе.

Чемпионат мира проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Он является лицензионным отбором к Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги в Юджине.

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