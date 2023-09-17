Магучих завоевала золото в финале Бриллиантовой лиги в Юджине
В воскресенье, 17 сентября, состоялся финале Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
Украину на этом турнире представляли Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Завоевать призовое место удалось лишь одной спортсменке.
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Магучих смогла прыгнуть на 2,05 метра, установив новый рекорд сезона в мире. Этот результат повторила австалийка Никола Олислагерс, но из-за большего количества неудачных попыток на более низких высотах золото ушло Ярославе.
В свою очередь Юлия Левчено стала 5-й с результатом 1,91 метра, а Ирина Геращенко оказалась на седьмой строчке, прыгнув на 1,87 метра.
Бриллиантовая лига
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,03 м
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,03
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1,95
4. Вашти Каннингем (США) – 1,91
5. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91
5. Юлия Левченко (Украина) – 1,91
7. Ирина Геращенко (Украина) – 1,87
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