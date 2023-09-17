Украинец Проценко занял пятую строчку в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги

Наш спортсмен остался без призового места.

В субботу, 16 сентября, состоялся финал Бриллиантовой лиги, который проходит в американском Юджине.

Украинец Андрей Проценко в прыжках высоту сумел занять пятую строчку, показав результат 2.20 метра. Наш спортсмен разделил итоговое место с бельгийцем Томасом Кармоем.

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Победу в данной категории одержал кореец В Сан Хек, прыгнув на 2,35 метра.

Бриллиантовая лига

Прыжки в высоту

1. В Сан Хек (Корея) – 2,35

2. Норберт Кобельский (Польша) – 2,33

3. Джувон Гаррисон (США) – 2,33

5. Андрей Проценко (Украина) – 2,20

Напомним, не так давно Проценко добыл бронзу на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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