Украина на Евро по легкой атлетике: больше медалей, но ниже место в зачете
В Турции, в городе Стамбул, завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, в котором, конечно, принимали участие и украинские спортсмены.
Всего нашу страну представляли десять атлетов. К сожалению из-за травмы не поехала на турнир прыжка в длину Марина Бех-Романчук, которая могла бы сразиться за медали.
Выступление мужчин на Евро-2023
Кто участвовал
- Андрей Проценко (прыжки в высоту)
- Вадим Кравчук (прыжки в высоту)
- Роман Кокошко (метание ядра)
- Станислав Коваленко (бег на 60 метров)
В секторе по прыжкам в высоту - самом сильном нашем виде в легкой атлетике - Украину представляли два атлета. 26-летний Вадим Кравчук не смог квалифицироваться в финал, показав лишь 14-й результат из 17 спортсменов и завершив выступления на показателе 2,14 метра.
А вот легендарный ветеран Андрей Проценко легко прошел в решающую стадию (стал одним из четырех прыгунов, принявших 2,19 с первой попытки). В финале 34-летний легкоатлет дошел до отметки в 229 сантиметров, совершив лишь одну ошибку, но преодолеть планку на высоте 2,31 все же не смог и Проценко – серебряный призер чемпионата Европызавоевал серебряную награду[[/link_local] .
Был у Украины свой представитель в беге на 60 метров – Станислав Коваленко. В квалификации он смог "на тоненького" пройти в полуфинал, но там не смог показать более уверенный результат и пришел предпоследним в своем забеге, а стал третьим с конца по итогам полуфинала.
В свою очередь, 26-летний одессит Роман Кокошко смог "поднять" планку в финале. Если в квалификации соревнований по толканию ядра он показал только седьмой результат (в финал проходили всего восьмерка лучших) – 20,43 метра, то в решающем соревновании он метнул на полтора метра дальше. Кокошко более чем на 40 сантиметров превзошел хорвата Михальевича и завоевал бронзу. До серебряной медали не хватило всего 7 сантиметров.
Выступление женщин на Евро-2023
Кто участвовал
- Яна Гладийчук (прыжки с жединой)
- Анна Плотицына (60 метров с барьерами)
- Юлия Левченко (прыжки в высоту)
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Екатерина Табашник (прыжки в высоту)
- Юлия Лобан (пятиборье)
Шесть представительниц Украины соревновались на турнире в Стамбуле. Конечно, главные ожидания были от сектора в прыжках в высоту, где все три наших представительницы имели шансы завоевать медали.
Лидер мировых прыжков в высоту Ярослава Магучих успела испугать своих поклонников, когда в квалификации не взяла 187 сантиметра с двух попыток, но решила не прыгать в третий раз, а взять сразу 191, что уверенно сделала. А вот в финале у Яси таких проблемы не было, она с легкостью брала планку по планке и практически без борьбы забрала золото.
У Юлии Левченко кардинально иная ситуация. Она в квалификации стала единственной, кто ни разу не сбил планку и прошла в финал с первого места. На решающем этапе у нее пошло не так хорошо. На высоте в 194 сантиметра она использовала все три попытки, а последний скачок на 196 означал одно – Юля гарантирует бронзу либо себе, либо Екатерине Табашник. Тем не менее, медаль взяла Катя, которая превзошла Левченко и сербку Топич благодаря меньшему количеству попыток.
Остальные наши девушки не смогли бороться за медали. Пятиборка Юлия Лобан показала самые плохие результаты в прыжках в длину и 800-метровке, и даже третья позиция в толкании ядра не позволила ей войти в ТОП-10 - итоговое 12-е место из 13 спортсменок.
Стрибунка с шестом Яна Гладийчук в квалификации стала 14-й и не смогла пройти в финал соревнования, а Анна Плотицына в секторе бега с препятствиями не прошла даже в полуфинал.
Медальный зачет
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Всього
|1
|Норвегія
|4
|1
|0
|5
|2
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|3
|Велика Британія
|3
|1
|2
|6
|4
|Італія
|2
|4
|0
|6
|5
|Бельгія
|2
|1
|3
|6
|6
|Португалія
|2
|0
|1
|3
|7
|Швейцарія
|2
|0
|1
|3
|8
|Фінляндія
|2
|0
|0
|2
|9
|Франція
|1
|2
|3
|6
|10
|Німеччина
|1
|2
|1
|4
|11
|Греція
|1
|2
|0
|3
|12
|Україна
|1
|1
|2
|4
|13
|Іспанія
|1
|1
|0
|2
|14
|Туреччина*
|1
|0
|0
|1
|15
|Польща
|0
|4
|3
|7
|16
|Словенія
|0
|2
|0
|2
|17
|Швеція
|0
|1
|3
|4
|18
|Чехія
|0
|1
|1
|2
|19
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|20
|Сербія
|0
|0
|2
|2
|21
|Естонія
|0
|0
|1
|1
|26
|27
|25
|78
На чемпионате Европы 2023 года Украина заняла 12 место в медальном зачете. Этот результат - хуже предыдущего, когда в 2021 мы были шестыми, но при этом тогда наши спортсмены завоевали меньше наград. Высокую ступеньку мы заняли через два золота Магучих и Бех-Романчук.
Еще более интересная ситуация, если посмотреть глубже - в 2019 году у Украины было пять наград, но в медальном зачете мы были только 16-ми, ведь ни одна из медалей не была золотой.
В 2017 году на счету Украины на чемпионате Европы 2017 в помещении было четыре бронзовые медали и итоговое 24 место в медальном зачете.
Василий Войтюк