Украина на Евро по легкой атлетике: больше медалей, но ниже место в зачете

В Турции, в городе Стамбул, завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, в котором, конечно, принимали участие и украинские спортсмены.

Всего нашу страну представляли десять атлетов. К сожалению из-за травмы не поехала на турнир прыжка в длину Марина Бех-Романчук, которая могла бы сразиться за медали.

Выступление мужчин на Евро-2023

Кто участвовал

Андрей Проценко (прыжки в высоту)

Вадим Кравчук (прыжки в высоту)

Роман Кокошко (метание ядра)

Станислав Коваленко (бег на 60 метров)

В секторе по прыжкам в высоту - самом сильном нашем виде в легкой атлетике - Украину представляли два атлета. 26-летний Вадим Кравчук не смог квалифицироваться в финал, показав лишь 14-й результат из 17 спортсменов и завершив выступления на показателе 2,14 метра.

А вот легендарный ветеран Андрей Проценко легко прошел в решающую стадию (стал одним из четырех прыгунов, принявших 2,19 с первой попытки). В финале 34-летний легкоатлет дошел до отметки в 229 сантиметров, совершив лишь одну ошибку, но преодолеть планку на высоте 2,31 все же не смог и Проценко – серебряный призер чемпионата Европызавоевал серебряную награду[[/link_local] .

Источник: Getty Images

Был у Украины свой представитель в беге на 60 метров – Станислав Коваленко. В квалификации он смог "на тоненького" пройти в полуфинал, но там не смог показать более уверенный результат и пришел предпоследним в своем забеге, а стал третьим с конца по итогам полуфинала.

В свою очередь, 26-летний одессит Роман Кокошко смог "поднять" планку в финале. Если в квалификации соревнований по толканию ядра он показал только седьмой результат (в финал проходили всего восьмерка лучших) – 20,43 метра, то в решающем соревновании он метнул на полтора метра дальше. Кокошко более чем на 40 сантиметров превзошел хорвата Михальевича и завоевал бронзу. До серебряной медали не хватило всего 7 сантиметров.

Источник: Getty Images

Выступление женщин на Евро-2023

Кто участвовал

Яна Гладийчук (прыжки с жединой)

Анна Плотицына (60 метров с барьерами)

Юлия Левченко (прыжки в высоту)

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Екатерина Табашник (прыжки в высоту)

Юлия Лобан (пятиборье)

Шесть представительниц Украины соревновались на турнире в Стамбуле. Конечно, главные ожидания были от сектора в прыжках в высоту, где все три наших представительницы имели шансы завоевать медали.

Лидер мировых прыжков в высоту Ярослава Магучих успела испугать своих поклонников, когда в квалификации не взяла 187 сантиметра с двух попыток, но решила не прыгать в третий раз, а взять сразу 191, что уверенно сделала. А вот в финале у Яси таких проблемы не было, она с легкостью брала планку по планке и практически без борьбы забрала золото.

У Юлии Левченко кардинально иная ситуация. Она в квалификации стала единственной, кто ни разу не сбил планку и прошла в финал с первого места. На решающем этапе у нее пошло не так хорошо. На высоте в 194 сантиметра она использовала все три попытки, а последний скачок на 196 означал одно – Юля гарантирует бронзу либо себе, либо Екатерине Табашник. Тем не менее, медаль взяла Катя, которая превзошла Левченко и сербку Топич благодаря меньшему количеству попыток.

Источник: Getty Images

Остальные наши девушки не смогли бороться за медали. Пятиборка Юлия Лобан показала самые плохие результаты в прыжках в длину и 800-метровке, и даже третья позиция в толкании ядра не позволила ей войти в ТОП-10 - итоговое 12-е место из 13 спортсменок.

Стрибунка с шестом Яна Гладийчук в квалификации стала 14-й и не смогла пройти в финал соревнования, а Анна Плотицына в секторе бега с препятствиями не прошла даже в полуфинал.

Медальный зачет

№ Країна Золото Срібло Бронза Всього 1 Норвегія 4 1 0 5 2 Нідерланди 3 3 1 7 3 Велика Британія 3 1 2 6 4 Італія 2 4 0 6 5 Бельгія 2 1 3 6 6 Португалія 2 0 1 3 7 Швейцарія 2 0 1 3 8 Фінляндія 2 0 0 2 9 Франція 1 2 3 6 10 Німеччина 1 2 1 4 11 Греція 1 2 0 3 12 Україна 1 1 2 4 13 Іспанія 1 1 0 2 14 Туреччина* 1 0 0 1 15 Польща 0 4 3 7 16 Словенія 0 2 0 2 17 Швеція 0 1 3 4 18 Чехія 0 1 1 2 19 Румунія 0 1 1 2 20 Сербія 0 0 2 2 21 Естонія 0 0 1 1 26 27 25 78

На чемпионате Европы 2023 года Украина заняла 12 место в медальном зачете. Этот результат - хуже предыдущего, когда в 2021 мы были шестыми, но при этом тогда наши спортсмены завоевали меньше наград. Высокую ступеньку мы заняли через два золота Магучих и Бех-Романчук.

Еще более интересная ситуация, если посмотреть глубже - в 2019 году у Украины было пять наград, но в медальном зачете мы были только 16-ми, ведь ни одна из медалей не была золотой.

В 2017 году на счету Украины на чемпионате Европы 2017 в помещении было четыре бронзовые медали и итоговое 24 место в медальном зачете.

Василий Войтюк