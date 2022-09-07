Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

В среду, 7 сентября, в состоялся финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе по прыжкам в высоту.

Украинский легкоатлет Андрей Проценко занял 4-е место с результатом 2,24 м.

Золото завоевал итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2.34 м. Серебро с аналогичным показателем получил британец Джувон Гаррисон, с бронза досталось Джанго Ловетте.

Ранее сообщалось, что Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.