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Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украинский спортсмен завершил соревнования в пятерке лучших.
Вчера, 22:22
Андрей Проценко / Getty Images
Андрей Проценко / Getty Images
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В среду, 7 сентября, в состоялся финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе по прыжкам в высоту.

Украинский легкоатлет Андрей Проценко занял 4-е место с результатом 2,24 м.

Золото завоевал итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2.34 м. Серебро с аналогичным показателем получил британец Джувон Гаррисон, с бронза досталось Джанго Ловетте.

Ранее сообщалось, что Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легкая атлетика Андрей Проценко
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Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
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