Проценко занял 4-е место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Украинский спортсмен завершил соревнования в пятерке лучших.
В среду, 7 сентября, в состоялся финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе по прыжкам в высоту.
Украинский легкоатлет Андрей Проценко занял 4-е место с результатом 2,24 м.
Золото завоевал итальянец Джанмарко Тамбери с результатом 2.34 м. Серебро с аналогичным показателем получил британец Джувон Гаррисон, с бронза досталось Джанго Ловетте.
Ранее сообщалось, что Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.