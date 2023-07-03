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Проценко добыл бронзу на соревнованиях Бриллиантовой лиги

А вот Марине Бех-Романчук не хватило совсем немного.
Сегодня, 00:07
Андрей Проценко / Getty Images
Андрей Проценко / Getty Images

В шведском Стокгольме прошел этап Бриллиантовой лиги, который для Украины завершился лишь одной медалью.

Бронзовую медаль по прыжкам в высоту заработал украинский легкоатлет Андрей Проценко. Спортсмену удалось обойти чемпиона Азии У Сан Хёка и действующего олимпийского чемпиона Джанмарко Тамбери.

В Стокгольме шел дождь, потому проведения соревнований было затруднено, однако Проценко сумел взять высоту 2.16 м, чем гарантировал себе место в тройке. Увы, затем, Андрею, в отличие от его соперников, не удалось взять планку в 2.20 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту - мужчины

  1. Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.24 метра
  2. Тома Кармой (Бельгия) - 2.20 м
  3. Андрей Проценко - 2.16 м

Также в Стокгольме Украину представляла Марина Бех-Романчук, которая остановилась в шаге от медалей по прыжкам в длину.

Марина показывала отличные результаты, однако соперницы были сильнее. Украинке не хватило всего трех сантиметров, чтобы побороться за бронзу.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в длину - женщины

  1. Ларисса Япичино (Италия) - 6.69 м
  2. Малайка Мигамбо (Германия) - 6.66 м
  3. Ивана Вулета (Сербия) - 6.58 м
  4. Марина Бех-Романчук - 6.55 м

Напомним, что на завершившихся Европейских играх-2023 украинская сборная финиширована на третьем месте медального зачета.


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