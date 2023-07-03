Проценко добыл бронзу на соревнованиях Бриллиантовой лиги

А вот Марине Бех-Романчук не хватило совсем немного.

В шведском Стокгольме прошел этап Бриллиантовой лиги, который для Украины завершился лишь одной медалью.

Бронзовую медаль по прыжкам в высоту заработал украинский легкоатлет Андрей Проценко. Спортсмену удалось обойти чемпиона Азии У Сан Хёка и действующего олимпийского чемпиона Джанмарко Тамбери.

В Стокгольме шел дождь, потому проведения соревнований было затруднено, однако Проценко сумел взять высоту 2.16 м, чем гарантировал себе место в тройке. Увы, затем, Андрею, в отличие от его соперников, не удалось взять планку в 2.20 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту - мужчины

Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.24 метра Тома Кармой (Бельгия) - 2.20 м Андрей Проценко - 2.16 м

Также в Стокгольме Украину представляла Марина Бех-Романчук, которая остановилась в шаге от медалей по прыжкам в длину.

Марина показывала отличные результаты, однако соперницы были сильнее. Украинке не хватило всего трех сантиметров, чтобы побороться за бронзу.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в длину - женщины

Ларисса Япичино (Италия) - 6.69 м Малайка Мигамбо (Германия) - 6.66 м Ивана Вулета (Сербия) - 6.58 м Марина Бех-Романчук - 6.55 м

Напомним, что на завершившихся Европейских играх-2023 украинская сборная финиширована на третьем месте медального зачета.