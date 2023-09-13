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Бех-Романчук пропустит финал Бриллиантовой лиги в США

Спортсменка не сможет принять участие в соревнованиях из-за состояния здоровья.
Сегодня, 16:19
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не сможет принять участие в финале Бриллиантовой лиги в Юджине, США. 

Как сообщает Суспільне Спорт, украинка пропустит соревнования из-за состояния здоровья. Бех-Романчук должна была выступить в тройном прыжке и прыжках в длину.

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Таким образом, Украину в финале Бриллиантовой лиги будут представлять Андрей Проценко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Виктория Ткачук и Анна Рыжикова.

Отметим, что соревнования в Юджине пройдут с 16 по 17 сентября. 

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