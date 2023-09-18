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ЧМ по тяжелой атлетике 2023: медальный зачет

Представялем результаты нашей сборной на мировом первенстве в Саудовской Аравии.
Сегодня, 10:31
Камила Конотоп / Getty Images
Камила Конотоп / Getty Images

С 4 по 17 сентября в Эр-Рияде проходил чемпионат мира по тяжелой атлетике 2023 года.

Старт в столице Саудовской Аравии является 88-м в истории первенством планеты по тяжелой атлетике среди мужчин и 33-м – среди женщин.

Более 700 спортсменов боролись за награды в 10 весовых категориях среди мужчин и 10 весовых категориях среди женщин. Украину представляли семеро спортсменов.

Медали сборной Украины на ЧМ по тяжелой ателтике 2023

Женщины. До 87 кг. Толчок

  • Анастасия Маневская – 106 кг - бронзовая медаль

Женщины. До 59 кг. Рывок

  • Камила Конотоп - 106 кг - серебряная медаль

Женщины. До 59 кг. Толчок

  • Камила Конотоп - 130 кг - бронзовая медаль

Женщины. До 59 кг. Сумма

  • Камила Конотоп - 236 кг - серебряная медаль

Медальный зачет ЧМ по тяжелой атлетике 2023

  1. Китай - 33 (20 золотых - 10 серебряных - 3 бронзовых)
  2. Таиланд - 9 (5-1-3)
  3. Египет - 7 (5-1-1)
  4. Тайбэй - 6 (5-1-0)
  5. Корея - 18 (4-7-7)

...

20. Украина - 4 (0-2-2)

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