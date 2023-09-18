ЧМ по тяжелой атлетике 2023: медальный зачет
Представялем результаты нашей сборной на мировом первенстве в Саудовской Аравии.
С 4 по 17 сентября в Эр-Рияде проходил чемпионат мира по тяжелой атлетике 2023 года.
Старт в столице Саудовской Аравии является 88-м в истории первенством планеты по тяжелой атлетике среди мужчин и 33-м – среди женщин.
Более 700 спортсменов боролись за награды в 10 весовых категориях среди мужчин и 10 весовых категориях среди женщин. Украину представляли семеро спортсменов.
Медали сборной Украины на ЧМ по тяжелой ателтике 2023
Женщины. До 87 кг. Толчок
- Анастасия Маневская – 106 кг - бронзовая медаль
Женщины. До 59 кг. Рывок
- Камила Конотоп - 106 кг - серебряная медаль
Женщины. До 59 кг. Толчок
- Камила Конотоп - 130 кг - бронзовая медаль
Женщины. До 59 кг. Сумма
- Камила Конотоп - 236 кг - серебряная медаль
Медальный зачет ЧМ по тяжелой атлетике 2023
- Китай - 33 (20 золотых - 10 серебряных - 3 бронзовых)
- Таиланд - 9 (5-1-3)
- Египет - 7 (5-1-1)
- Тайбэй - 6 (5-1-0)
- Корея - 18 (4-7-7)
...
20. Украина - 4 (0-2-2)
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