ЧМ по тяжелой атлетике 2023: медальный зачет

Представялем результаты нашей сборной на мировом первенстве в Саудовской Аравии.

С 4 по 17 сентября в Эр-Рияде проходил чемпионат мира по тяжелой атлетике 2023 года.

Старт в столице Саудовской Аравии является 88-м в истории первенством планеты по тяжелой атлетике среди мужчин и 33-м – среди женщин.

Более 700 спортсменов боролись за награды в 10 весовых категориях среди мужчин и 10 весовых категориях среди женщин. Украину представляли семеро спортсменов.

Медали сборной Украины на ЧМ по тяжелой ателтике 2023

Женщины. До 87 кг. Толчок

Анастасия Маневская – 106 кг - бронзовая медаль

Женщины. До 59 кг. Рывок

Камила Конотоп - 106 кг - серебряная медаль

Женщины. До 59 кг. Толчок

Камила Конотоп - 130 кг - бронзовая медаль

Женщины. До 59 кг. Сумма

Камила Конотоп - 236 кг - серебряная медаль

Медальный зачет ЧМ по тяжелой атлетике 2023

Китай - 33 (20 золотых - 10 серебряных - 3 бронзовых) Таиланд - 9 (5-1-3) Египет - 7 (5-1-1) Тайбэй - 6 (5-1-0) Корея - 18 (4-7-7)

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20. Украина - 4 (0-2-2)

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