Украина не поедет на юниорский ЧМ по дзюдо из-за участия россии

С 4 по 8 октября в португальском Одивелаше пройдет чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Однако сборная Украины не поедет на данный турнир из-за допуска команды из росии, в чьем составе будет выступать военнослужащий.

Об этом пресс-службе Федерации дзюдо Украины заявил Президент ФДУ Михайил Кошляк.

"Международная федерация дзюдо, как всегда, в последний момент допустила к чемпионату мира среди юниоров в нейтральном статусе семерых российских спортсменов, один из которых действующий военнослужащий. Поэтому сборная Украины отказалась от участия в мировом юниорском первенстве".

"Хочу опять подчеркнуть: моя позиция, как Президента ФГУ, позиция Президиума национальной Федерации относительно таких решений IJF – неизменна. И она останется неизменной, пока в Украине идет война, пока ежедневно гибнут люди, пока враг постоянно обстреливает больницы, школы, магазины, разрушает города и села. Командам стран-агрессорок не место в мировом спорте".

Михаил Кошляк / Источник: ФДУ

"Дзюдо нас учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами. Но в наших реалиях это невозможно. А вся эта история с "нейтральными" атлетами – просто какой-то фейк. Ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" прячутся спортсмены страны, которая ведет кровавую войну прямо в центре Европы".

"Наша сборная продолжит подготовку к чемпионату Европы, Кубкам Европы и другим важным соревнованиям. В зоне олимпийской квалификации у Украины уже есть четверо спортсменов, и это очень весомое достижение, учитывая наш непростой путь".

"Будем ожидать окончательного решения об участии россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 от Международного олимпийского комитета. Надеемся, здравый смысл победит".

Ранее Президент Национального паралимпийского комитета раскритиковал допуск россиян к Паралимпиаде 2024 года.

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