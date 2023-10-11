Какие игровые автоматы выбирают украинские гемблеры?

В лицензионных онлайн-заведениях представлены интересные и выигрышные игровые автоматы. Но даже при широком разнообразии слотов, многие желают сыграть в казино за 1 грн, тем более, что за последние годы азартный рынок Украины пополнился новыми интересными, яркими и выгодными слотами. И сегодня настоящим ТОПом являются игры Чудо Колесо, Авиатор, и Book of Ra.

Чудо Колесо

VBet чудо-колесо - это онлайн-развлечение, увидевшее свет недавно, но успевшее быстро приобрести популярность среди гемблеров Украины. Особенность wonder wheel онлайн в том, что игрок совсем не тратит денег на игру, ведь фриспины начисляются за выполнение определенных заданий и просто так, в качестве ежедневного вознаграждения.

Главным условием для игры в чудо-колесо является прохождение верификации, иначе игра будет просто недоступна. Кроме того, запрещено использовать хитрости и методы обмана, ведь это может привести к пожизненной блокировке игрока и удалению аккаунта.

Работает колесо фортуны на основе ГСЧ, и именно от него зависит, будет ли оборот удачным. Предугадать результат каждого хода невозможно, поэтому на автомате wonder wheel не получится использовать какую-то стратегию.

Колесо фортуны - это довольно простой слот, который будет понятен даже гемблеру-новичку. Для того, чтобы сыграть в Вбет чудо колесо следует:

Пройти регистрацию в казино. Открыть вкладку wonder wheel и проверить, есть ли на счету доступные фриспины. Обернуть колесо и получить приз.

Чудо-колесо дает возможность получить следующие виды призов:

Мгновенные подарки: фриспины, деньги для игр. Мгновенные подарки сразу зачисляются на личный счет.

Денежные призы-символы. Для получения крупных денежных подарков нужно собрать несколько символов с определенным номиналом.

Дополнительные награды. В классическом колесе можно собрать 30 символов "Дубль 2" и получить прокрутку колеса этого типа. В колесе "Дубль 2" может выпасть билет VIP-колеса.

Aviator

Игра Авиатор - не нетрадиционный игровой автомат, ведь в нем отсутствуют символы и линии выплат. При этом, механика игры максимально проста: со взлетной полосы взлетает самолет, а вместе с ним начинает расти множитель, который, теоретически, может увеличиваться до бесконечности. Это дает возможность сорвать неплохой куш. Но при этом важно успеть забрать приз, прежде чем самолет вылетит за пределы экрана. Если вы сделаете это вовремя, ставка будет умножена на тот коэффициент, который отображается на экране. Если самолет летит до того, как вы нажмете кнопку "cash out", то ставка будет проиграна.

Запуская игровой автомат, перед игроком открывается взлетная полоса, по которой начинает движение самолет. Под экраном есть несколько важных кнопок:

Ставка. Автоматически там устанавливается определенная сумма, которую можно увеличить или уменьшить.

Авто. Игрок может сразу установить автоматический размер суммы риска - настраивать его для каждой сессии не придется.

После того, как ставка сделана, начинается раунд. И вместо надписи "ставка" появляется надпись "кэшаут".

В Aviator можно играть бесплатно. Для этого следует запустить автомат в демонстрационной версии, для которой не нужно даже регистрироваться в казино. Демо версия Авиатор позволяет оценить различные стратегии, функционал и возможности слота. Единственное отличие заключается в том, что вывести выигрыш невозможно.

Book of Ra

Автомат книга ра - игровой автомат, который ежегодно признан одним из самых популярных. О нем знает даже каждый новичок казино. Тематика Древнего Египта всегда привлекала художников, писателей, режиссеров. Не обошла стороной эта тематика и индустрию гемблинга.

В Book of Ra есть 9 линий, за которыми спрятаны богатства. Игровыми атрибутами являются изображения фараонов, жуков-скарабеев, иероглифов и т.д.

Разработчиком слота Book of Ra является известный провайдер Novomatic, который позволяет играть в игру как на деньги, так и в book of ra демо.

Параметры у игры следующие:

RTP = 96%;

5 барабанов;

9 линий выплат.

На сегодняшний день Book of Ra присутствует практически во всех казино Украины. Поэтому независимо от того, какое игровое заведение вы выбрали для развлечений, вы там обязательно найдете древнеегипетский слот Book of Ra.

Бонусная игра имеет:

Риск-раунд, который можно получить после формирования каждой призовой комбинации.

Серия из 10 фриспинов, которые предоставляются после получения 3-х и более книжек.

Вывод

На первый взгляд кажется, что гемблинговая индустрия во время полномасштабного вторжения остается в стороне от событий, однако на самом деле компании, список которых доступен по ссылке https://vsviti.com.ua/stats-iak-kompanii-u-hemblinh-industrii-dopomahaiut-ukraini-pid-chas-vijny, активно помогают стране. И все благодаря игрокам, которые запускают самые популярные игровые автоматы, делают ставки. Главное, при выборе слота, опираться на отзывы игроков, экспертов и рейтинг игры.

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