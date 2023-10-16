Sport&Business Club Украина и FAVBET на встрече представителей спорта, бизнеса и медиа

Популяризировать культуру спорта в Украине продолжают Sport&Business Club вместе с FAVBET, объединяющими лидеров спорт-менеджмента, бизнеса и представителей власти.

В этот раз Sport&Business Club провел очередную встречу единомышленников из мира спорта, бизнеса и медиа. На ивенте обсуждались темы популяризации спорта и опыт в сфере спортивного маркетинга.

Мероприятие прошло в закрытом формате. Участники ивента могли задонатить на авто для Государственной пограничной службы Украины. Ведь военнослужащие ГНСУ работают прямо на линии столкновения и первыми встречают врага. И автомобиль поможет защитникам Украины выполнять боевые задания.

"Спорт продолжает жить, но на каждой встрече Клуба мы подчеркиваем, что это благодаря силам обороны Украины. Поэтому мы привносим благотворительную цель в наши мероприятия, собирая средства для одного из участников Клуба, который выполняет боевые задания на востоке. Мы ждем его и других, кто воюет, а пока развиваем спорт здесь. А он развивается - и с помощью наших встреч, общения спорта с бизнесом, спорта по медиа, вместе мы становимся лучше. Ведь у нас есть общие проблемы, и мы должны находить общие пути для их решения", - прокомментировал директор Sport&Business Club Украина Алексей Брага.

Среди спикеров, кто делился собственным опытом, были генеральный директор Sport&Business Club Алексей Брага, Co-founder Trendets Projects Дмитрий Поворознюк, Head of PR FAVBET Ксения Тюрикова, координатор Fairsport Наталья Радчук, CEO Podium Sport Marketing Group Юрий Шаповалов, спортивный менеджер Лиги TMS Сергей Погосян, ветеран ССО и основатель проекта TMS HUB Артем «Грот» Кузьмич, тренер боксера Дениса Беринчика Егор Голуб.

"Развитие спорта важно сегодня даже в условиях войны. И такие неформальные встречи стимулируют больше обращать внимание и на проблемы в спорте, и на их быстрое решение, и на наши общие победы. Спорт объединяет, а такой нетворкинг стимулирует его популяризацию в Украине", - рассказывают в FAVBET.

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