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FAVBET собрал звезд украинского спорта в мотивирующем видео

В новой кампании спортсмены делятся своим опытом в борьбе с прессингом и напряжением.
Сегодня, 18:20
FAVBET
FAVBET

Ради того, чтобы поддержать тебя в период постоянных тревог и эмоционального напряжения. Ведь спорт - лучшее занятие, которое отвлекает и дает силы двигаться к победе.

Давайте смотреть видео кампании «Спорт поддержит тебя»

FAVBET всегда выбирает для сотрудничества лучших в своей сфере. В новом сезоне компания стала партнером федераций хоккея и баскетбола, титульным спонсором Шахтера, подписала звезд дзюдо и волейбола - Дарью Белодед и Юлию Герасимову. В новой кампании каждый из них делится своим опытом в борьбе с прессингом и напряжением. Кто как ни спортсмены знают лучше, что ради классных результатов нужно вовремя делать тайм-ауты.

FAVBET - один из лидеров украинской индустрии развлечений, который дает возможность украинцам отдохнуть для дальнейшего движения вперед.

«Мы стремились создать вдохновляющее видео. Такое, что взбодрит и смотивирует. Собрать лидеров мнений в разных видах спорта, чтобы правдиво говорить с аудиторией в это сложное время. Наша цель – достучаться до максимального количества украинцев и поддержать их. Поэтому мы не планируем останавливаться на привычных формах рекламы, а продолжим запускать спецпроекты и создавать контент, наполненный положительными эмоциями», - Head of Brand FAVBET Александр Тарасов.

К разработке и созданию видео и масштабной рекламной кампании были привлечены креативное агентство Taktika и продакшн-студия Electric Sheep Film.

Помни о тайм-аутах и знай: спорт всегда поддержит тебя.

Оставайся внутри игры с FAVBET.

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Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведение букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО «БК “ФАВБЕТ”» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.

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