Дубль вратаря ХИТа помог совершить сумасшедший камбэк в футзальной Лиги чемпионов

В четверг, 26 октября, в рамках второго тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов киевский ХИТ встречался с Олмиссумом (Хорватия).

Уже на первой минуте встречи хорватский коллектив вышел вперед благодаря голу Кустуры.

Украинская команда на протяжении всей игры пыталась отыграться, однако получилось сделать это только в концовке встречи. Педяш вышел пятым полевым, получил пас от Журбы и реализовал момент.

Через несколько секунд Олмиссум остался в меньшинстве, чем воспользовались киевляне. Педяш оформил дубль, что позволило выйти вперед.

Голкипер ХИТа Александр Сухов стал героем поединка. Футзалист совершил несколько классных сейвов, а в конце дважды забил в пустые ворота. Итоговый счет - 4:1.

В следующем туре наши парни встретятся с Аятом. Игра состоится в субботу, 28 октября.

Олмиссум - ХИТ 1:4

Голы: Кустура, 1 - Педяш, 37, 38, Сухов, 39, 39

Напомним, ХИТ стартовал в футзальной Лиге чемпионов с ничьи против финалиста прошлой Лиги чемпионов.

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