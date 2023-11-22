Украина на пути к игорной независимости: борьба с российским влиянием

Украина вдохновляется опытом США, где власти искореняли итальянскую мафию из казино в Неваде в 1980-х годах, пишет The Guardian. Этот опыт служит прецедентом для Украины для изгнания россиян из гемблинговой сферы.

Итальянская мафия сыграла ключевую роль в развитии казино в Лас-Вегасе, но в 1970 году наступил переломный момент - ФБР вместе с регулирующими органами начало расследование относительно причастности организованной преступности. Давление усилилось, когда был принят Закон о корпоративных азартных играх, открывший право управления казино для корпораций. Главной задачей власти было уменьшение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.

Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елена Водолажко сообщила, что регулятор получил приглашение в Неваду от Комиссии по контролю за азартными играми США для обсуждения реформирования украинской системы и устранения российского влияния. Елена уверена: “Опыт американских регуляторов очень важен. Украина надеется подражать лучшей практике регуляторных и правоохранительных органов США, когда они сотрудничали, чтобы вытеснить мафию из Лас-Вегаса. СБУ – это наш партнер внутри страны, и они помогают нам всегда с информацией о связях украинских операторов.”

Для каждого гражданина и государственного служащего бороться с каким-либо влиянием россии – это вызов. Любая возможность заработать деньги или получить влияние - делает их сильнее и помогает нас убивать.

Напомним, гемблинг в Украине был легализован незадолго до полномасштабного вторжения. Принятый закон установил четкие правила для игорных операторов. В то же время был создан КРАИЛ как регулятор рынка, который увеличил контроль над игорным бизнесом, предоставляя больше полномочий и ресурсов для надзора.

Больше об игорном бизнесе в Украине читайте на сайте Проинтернет казино.

Но вскоре на украинскую арену вышли российские игровые организации, до сих пор украинский игорный бизнес остается прибыльным средством заработка для россиян, стремящихся собирать личные данные украинских игроков. Украинские власти активно действуют для удаления российских игровых операторов с рынка путем блокирования доступа к их сайтам и запрета их деятельности в Украине.

Антон Савченко, Администратор prointernet.in.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!