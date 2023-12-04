Норвежский викинг совершил прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты
Кен Сторнес обновил свой же рекорд.
Спортсмен Кен Сторнес спрыгнул в ледяную воду с 40-метровой высоты и обновил свой мировой рекорд.
Норвежский атлет выступает в любительских соревнованиях по прыжкам в воду со скалы. Спортсмен называет себя "последним викингом".
Сторнес нырнул в ледяную воду в одних плавках. Перед рекордным прыжком он кинул вниз камень, чтобы пробить лед.
Предыдущий рекорд норвежец установил летом 2021 года, когда прыгнул с высоты 31,3 метра.
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