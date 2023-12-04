Норвежский викинг совершил прыжок в ледяную воду с 40-метровой высоты

Спортсмен Кен Сторнес спрыгнул в ледяную воду с 40-метровой высоты и обновил свой мировой рекорд.

Норвежский атлет выступает в любительских соревнованиях по прыжкам в воду со скалы. Спортсмен называет себя "последним викингом".

Сторнес нырнул в ледяную воду в одних плавках. Перед рекордным прыжком он кинул вниз камень, чтобы пробить лед.

Предыдущий рекорд норвежец установил летом 2021 года, когда прыгнул с высоты 31,3 метра.

Ранее сообщалось, что сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!