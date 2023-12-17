Также наша команда получила лицензию на Параолимпиаду в Париже.

Мужская сборная Украины по голболу стала чемпионами Европы.

В финальном поединке наши парни разгромили теперь уже бывших чемпионов сборную Литвы 8:3.

К финалу сборная Украины подходила в статусе абсолютного андердога, но уже после первого тайм вела 3:1 благодаря хет-трику Родиона Жигалина.

Героем второго тайма стал Антон Стрельчик, который также отличился хет-триком в ворота литовцев.

Эта победа дала сборной не только титул чемпионов Европы, но и лицензию на Параолимпийские игры в Париже.

Ранее, напомним, Михаил Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде.

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