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Норвежский лыжник попал в больницу после падения на скорости 145 км/ч

К счастью, обошлось без серьезных травм.
Сегодня, 13:37
Александер Омодт Кильде / Getty Images
Александер Омодт Кильде / Getty Images

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии произошел очень неприятный инцидент.

Двукратный призер Олимпиады и победитель Кубка мира Александер Омодт Кильде упал на огромной скорости.

Лыжник потерял равновесие на одном из последних поворотов за 80 метров до финиша. Кильде на огромной скорости, порядка 145 км/ч, вылетел с трассы и врезался в ограждение.

Норвежская федерация лыжного сопрта сообщила, что, к счастью, удалось обойтись без серьезных травм. У спортсмена вывихнуто плечо и надорвана икроножная мышца.

Кильде уже был прооперирован и сейчас чувсвует себя хорошо. Его здоровью ничего не угрожает.

Ранее также сообщалось, что сын Марадоны выступил с сенсационным заявлением.

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